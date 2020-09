Djokovici, un gentleman: Gest superb, în semn de solidaritate cu femeia hărţuită online

Descalificarea lui Novak Djokovici din optimile US Open 2020 continuă să facă valuri în lumea sportului!

Chiar dacă Nole a dorit ca numele acelei femei, care a fost lovită în gât de mingea trimisă de el, să nu se afle, acest lucru s-a întâmplat! Fanii sârbului au descoperit profilul arbitrei Laura Clark pe reţelele de socializare şi au recunoscut-o într-o poză, în care aceasta apare alături de fiul său. Băiatul a decedat în 2008, în urma unui accident de bicicletă. Doar că fanii lui Djokovici n-au fost deloc sensibilizaţi de această tragedie şi au ameninţat-o cu moartea! În comentariile pozei în care aceasta apare alături de fiul său decedat, suporterii lui Nole au scris un mesaj macabru: „Nu te îngrijora! Vei ajunge alături de el foarte curând! Dumnezeu vede totul“.

Arbitra de linie e acuzată că a exagerat prin reacţia ei, după ce a fost lovită de mingea trimisă de Djokovici, iar acest lucru a dus la descalificarea sârbului de la US Open.

„Vă rog să o susţineţi!“

Văzând că Laura Clark e supusă unei campanii de hărţuire online, Nole a sărit în apărarea ei, printr-un mesaj postat pe Twitter: „Dragii mei, vă mulţumesc pentru mesajele pozitive. De asemenea, vă amintesc că femeia care a fost arbitru de linie şi care a fost lovită de minge are nevoie de susţinerea comunităţii noastre. Nu a greşit cu nimic. Vă rog pe toţi să o susţineţi, în această perioadă“.

Dear #NoleFam thank you for your positive messages.. Please also remember the linesperson that was hit by the ball last night needs our community’s support too. She’s done nothing wrong at all. I ask you to stay especially supportive and caring to her during this time. (1/2)