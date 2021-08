Djokovici, aproape de a rescrie istoria tenisului: Nole poate bifa două borne fabuloase, la US Open VIDEO

Djokovici a câştigat US Open în 2011, 2015 şi 2018

Ediţia trecută de la US Open a fost marcată de descalificarea lui Djokovici, în optimi, după ce sârbul a lovit o femeie de pe marginea terenului, arbitru de linie.

Nole şi-a pierdut serviciul în al 11-lea game din primul set, în duelul cu Pablo Carreño Busta, scorul devenind 6-5 pentru spaniol. De nervi, Djokovici a lovit într-o minge cu sete, doborând-o pe femeia care stătea pe margine. Chiar dacă gestul sârbului n-a fost unul intenţionat, iar acesta şi-a cerut scuze imediat, arbitrul Soeren Friemel l-a informat pe liderul mondial că e descalificat de la US Open 2020!

Acum, fără Nadal (5 ATP), Federer (9 ATP) şi Thiem (6 ATP), deţinătorul trofeului, Djokovici e mare favorit să câştige US Open 2021. Dacă va reuşi acest lucru, va deveni doar al 6-lea jucător din istorie care va lua toate trofeele majore, în acelaşi an calendaristic! În plus, va ajunge la 21 de titluri de Grand Slam în carieră, rămănând pe locul 1 în ierarhia all-time, unde acum se află la egalitate cu Nadal şi cu Federer, fiecare având câte 20 de trofee majore.

Eurosport transmite turneul de la US Open.

Premiile de la US Open 2021, probele de simplu