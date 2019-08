Dinamo e la pământ: Ruşine istorică pentru formaţia din „Ştefan cel Mare“ şi o reacţie şocantă. „Îmi vine să plâng!“

Acum, după numai cinci etape, Dinamo are cel mai slab start de sezon din istoria ei! Roş-albii au strâns doar trei puncte, ocupă locul 12 din 14, iar golaverajul lor vorbeşte de la sine: 4-12!

Cu siguranţă e cel mai slab debut al lui Dinamo din istorie. Să sperăm că vom arăta altfel odată cu revenirea lui Eugen (n.r. - Neagoe). Sebi Moga antrenor secund Dinamo

Vineri seară, după eşecul fără drept de apel de la Iaşi, portarul „câinilor“, Cătălin Straton, a avut o reacţie elocventă pentru ce se întâmplă la echipă: „Îmi vine să plâng!“.

Ce au spus dinamoviştii la Digi Sport?

Cătălin Straton (portar Dinamo): Sincer, nici nu ştiu ce să mai spun! Îmi vine să plâng pentru situaţia în care ne aflăm. Suntem cu toţii vinovaţi, trebuie să ridicăm capul şi să ne revenim. Au contat accidentaţii, dar cred că oricine intră e acelaşi lucru. E un blocaj. Am început dezastruos acest campionat, şi cu Clinceni ne-am chinuit, să fim serioşi, la 2-2 au avut ocazii mari. Nu ştiu ce se întâmplă, trebuie să strângem rândurile. Cred că facem tot ce depinde de noi, dar pur şi simplu nu ştiu ce se întâmplă.

Sebi Moga (antrenor secund Dinamo): N-am arătat a echipă astăzi, n-am arătat a ceea ce vrem noi. Suntem Dinamo, dar am arătat ca o echipă debusolată. Chiar dacă am jucat cu doi atacanţi, n-am avut ocazii de gol. N-am venit cu centrări, n-am câştigat un duel unul la unul. N-a fost atitudine, păcat. Ce să facem? Mergem mai departe, felicit Iaşiul pentru victorie şi pentru parcursul bun avut. Am luat cu uşurinţă golurile, pe nişte greşeli personale. O să facem analiza jocului, o să discutăm. Să vedem ce am greşit, pentru că aveam pretenţii mari. Au contat absenţele. În pregătiri, am arătat altfel. Am ţinut de minge, am pasat, am dat goluri. Se simte lipsa absenţilor, bineînţeles.

Etapa a 5-a Vineri Academica Clinceni - Chindia Târgovişte 3-1 Poli Iaşi - Dinamo 2-0 Sâmbătă Gaz Metan - Astra 18.00 CFR Cluj - Hermannstadt 21.00 Duminică CS U Craiova - Sepsi 18.00 FCSB - Voluntari 21.00 Luni Viitorul - Botoşani 21.00 Clasament 1. Poli Iaşi 11 puncte 2. Viitorul 10p 3. CFR Cluj 10p 4. CS U Craiova 9p 5. Botoşani 8p 6. Astra 7p ------- 7. Gaz Metan 6p 8. Sepsi 4p 9. FCSB 4p 10. Hermannstadt 3p 11. Academica Clinceni 3p 12. Dinamo 3p 13. Voluntari 2p 14. Chindia Târgovişte 1p

