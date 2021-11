Dică nu ar zice nu, dar nu-l mai vrea nimeni

„Eu n-aş refuza niciodată naţională. Am avut o perioadă de doi ani de zile în care am învăţat foarte multe, ne am lovit de multe lucruri şi am colaborat foarte bine. Nu m-am simţit ca un antrenor secund, am făcut parte din acel grup şi am avut o colaborare excelentă. Dacă terminam pe locul doi, poate Mirel rămânea. Nu ştiu, zic eu şi în situaţia de faţă i-am spus că ar fi bine să continue şi nu i-am spus-o o dată, i-am spus-o de mai multe ori", a precizat Nicolae Dică pentru Telekom Sport. Reprezentativa României a ratat calificarea la barajul pentru Mondialele din Qatar, încheind pe locul 3 grupa J a preliminariilor europene.