DHL Carpathian Marathon a adunat la start 11.000 de alergători în 11 ediţii, în beneficiul sportivilor români paralimpici

O nouă ediţie memorabilă DHL Carpathian Marathon powered by MPG a avut loc pe 18 iunie 2022, la Cheile Grădiştei Fundata.

Încununat încă o dată de succes şi obiective îndeplinite, evenimentul a beneficiat de susţinerea unor ambasadori minunaţi şi de energia iubitorilor de mişcare şi fapte bune, alergători din România, dar şi alte 15 ţări - Bulgaria, Croaţia, Estonia, Canada, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Luxembourg, Olanda, Serbia, Slovacia, UK, SUA – care au făcut posibilă donarea unei sume importante, de peste 20.000 de euro, către sportivii paralimpici.

Probele favorite au fost şi în acest an semimaratonul şi ştafeta, cu câte aproximativ 500 de participanţi la linia de start. Totodată, 300 de copii au fost înscrişi la Kids Races. În paralel s-a desfăşurat Ziua Sportului Paralimpic, cu activităţi precum tenis de masă, tenis de câmp, tir cu arcul şi paraclimbing.

Cel mai rapid participant la proba de maraton a fost Ionel Rapotan, care a parcurs traseul în 4 ore şi 20 de minute. La categoria feminin, câştigătoare a fost Ionela Iorga, cu timpul de 5 ore.

Tradusă în cifre, ediţia a 11-a a DHL Carpathian Marathon powered by MPG înseamnă, în total, peste 7.000 de ore de muncă ale unei echipe formate din peste 140 de persoane, prezente atât la eveniment, cât şi pe traseu. Peste 50 de autovehicule, camioane, ATV-uri şi alte maşini de intervenţie fac parte din logistica de pregătire a traseului şi de implementare a evenimentului. Tot efortul a meritat din plin, pentru că la ediţia a 11-a, DHL Carpathian Marathon spune o poveste frumoasă, povestea a 11.000 de alergători motivaţi şi 182.000 de euro donaţi în 11 ani către diverse cauze caritabile. Dintre aceştia, 95.000 au fost direcţionaţi, la ultimele 6 ediţii, către sportivii români paralimpici.

Printre ambasadorii care au prezenţi la eveniment se numără Constantina Diţă, campioană olimpică la maraton, care a parcurs anul acesta la Cheile Grădiştei Fundata traseul de semimaraton, ocupând locul 1 la categoria feminin, cu un timp de 2 ore şi 10 minute (la masculin, semimaratonul a fost câştigat de Nicu Costinel Dumitru, în 1 oră şi 46 de minute).

Alexandru Corneschi, cel mai rapid maratonist român, a alergat în cadrul unei ştafete mixte şi, împreună cu coechipierii, a obţinut cel mai bun timp din concurs la proba ştafetă semimaraton, Dragoş Bucurenci a alergat alături de Radu Vâlcan şi Alex Ciocan, clasându-se pe podium.

Roxana Ciuhulescu a luat şi ea startul şi a susţinut alergătorii mari şi mici pe tot parcursul evenimentului.

„Suntem încântaţi că am putut organiza în siguranţă această a 11-a ediţie a maratonului DHL, după doi ani de pandemie, ediţie care a adus la start mulţi alergători nerăbdători şi plini de energie. Ne-au lipsit emoţia de la linia de start, bucuria de la finish şi oportunitatea de a susţine sportivii paralimpici români, aşa că am recuperat la ediţia aceasta şi am trăit la maximum fiecare clipă. Este un eveniment la care poate participa oricin, antrenat sau nu, iar mai presus de clasament şi timpii obţinuţi de fiecare alergător este satisfacţia că ţi-ai depăşit limitele şi ai contribuit la o cauză specială. Diversitatea este în ADN-ul DHL“, a declarat Agnieszka Blaś, Director General DHL Express România.

„Sunt ambasadoarea DHL Marathon încă de la început şi îmi face plăcere de fiecare dată să susţin această cauză frumoasă, a sportivilor români paralimpici. Am alergat pentru ei la această ediţie şi o voi face de fiecare dată. Merită să fie cunoscuţi de cât mai multă lume şi promovaţi pentru eforturile lor. Până şi vremea a ţinut cu noi, aşa că nu ar fi putut fi un eveniment mai reuşit.“ – Constantina Diţă.

A fost prezent în cadrul evenimentului şi Alexandru Bologa, singurul judokan nevăzător din România, locul 1 mondial la categoria lui şi dublu laureat cu bronz olimpic, la Jocurile Paralimpice de la Rio (2016) şi de la Tokyo (2021). Alături de Ciprian Anton, Vicepresedintele Comitetului Naţional Paralimpic, sportivii români paralimpici au luat startul onorific în cadrul semimaratonului şi au mulţumit participanţilor pentru oportunitatea de a aduce un plus de vizibilitate sportului paralimpic.

Ca şi în anii trecuţi, ediţia a 11-a DHL Carpathian Marathon a fost organizată în parteneriat cu MPG România, lider de piaţă pe segmentul proiectelor sportive adresate participanţilor amatori, cu o experienţă semnificativă, care include organizarea a peste 7.000 de evenimente sportive, pe parcursul a peste 25 de ani de activitate.

Sponsorii ediţiei de anul acesta au fost GSMnet, Julius Meinl, Gold Nutrition şi Izvorul Minunilor, iar printre susţinătorii evenimentului s-au numărat Generali, Medlife, Barilla, Heineken Zero, Lensa, Temad, Terapie pentru mişcare, ANSWEAR.ro, Crazy Wolf, avocatnet.ro, Fundaţia Conservation CARPATHIA, Heidi, Quattro Intersped, World Class, Drovie, Torockoi şi QwertyKey. Mulţumiri merg şi către Kaufland România, partener oficial Ziua Sportului Paralimpic şi Boomerang, partener oficial Kids Race.