Dezvăluirile lui Stere Halep. Când i-a spus Simonei că va ajunge cea mai bună din jucătoare de tenis din lume

Tatăl Simonei este convins că Simona îi va da multe alte motive de mândrie şi va cuceri alte trofee importante, dar a recunoscut că cel mai mare vis al său a fost deja împlinit.

"Obiectivul meu a fost să ajungă numărul 1 mondial. De când era mică, de la 5-6 ani, atunci am spus că va ajunge prima în lume! Eu zic că şi grand slamurile sunt ceva frumos, dar ca să ajungi numărul 1 mondial e mult mai greu," a mărturisit Stere Halep.

"Acum am început să simt mai cu adevărat bucuria, pentru că atunci, în timpul meciului am avut foarte mari emoţii, parcă niciodată n-am avut aşa mari emoţii, dar totul a ieşit cu bine! Am spus că dacă Simona nu va vedea cine este de partea cealaltă a fileului, va câştiga şi aşa s-a întâmplat! A dat dovadă de mai multă maturitate faţă de cum avea, a jucat cu mai multă încredere şi sunt sigur că de acum începe să fie şi mai frumos decât ce-a făcut până acum," a mai spus Stere Halep după sărbătoarea de pe Arena Naţională.

