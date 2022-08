Decădere dureroasă: Cum au ajuns surorile Williams ciuca bătăilor în tenis

Serena, de nerecunoscut

În mod bizar, Venus n-a pomenit, deocamdată, nimic despre momentul retragerii, deşi a ajuns să facă doar turism sportiv, mergând de la un turneu la altul. În schimb, sora ei mai mică, Serena, a anunţat, în mod clar, că îşi va agăţa racheta în cui după US Open. Şi n-ar fi de mirare dacă Serena va sări chiar peste ultimul Grand Slam al anului!

În cele două turnee de pregătire pentru US Open, la Toronto şi la Cincinnati, Williams n-a apucat să joace decât trei partide. În prima, a bătut-o pe Parrizas-Diaz (31 de ani, 62 WTA), după care a fost învinsă, fără drept de apel, de Bencic (25 de ani, 11 WTA) şi de Emma Răducanu - foto (19 ani, 13 WTA). În aceste două confruntări, nu doar că Serena n-a luat niciun set, dar în partida disputată în noaptea de marţi spre miercuri, a fost suclasată, în mod dureros, de Răducanu: 4-6, 0-6 în 65 de minute.

Mai merge la US Open?

Cu doar patru meciuri de simplu disputate în acest an, Serena nu doar că e nepregătită fizic, dar are şi probleme mari cu genunchiul stâng. Aşa că, în acest moment, participarea ei la US Open e sub semnul întrebării. Şi dacă ar participa, foarte probabil, parcursul ei la New York se va încheia în primele tururi. Ceea ce înseamnă că momentul retragerii e mai aproape ca oricând pentru cea mai bună jucătoare de tenis a tuturor timpurilor.

