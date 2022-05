Dan Petrescu: Chiar dacă scorul arată bine spre foarte bine, n-a fost un meci perfect. Am avut greşeli

“Nu cred că am mai obţinut victorie cu 6-0. Chiar dacă scorul arată bine spre foarte bine, n-a fost un meci perfect. Am avut greşeli pe care trebuie să le reparăm. Dar per total merită felicitări, spiritul a fost excelent. Nu suntem încă unde trebuie să fim, de mult trebuia să sărbătorim. Asta pentru că punctele au fost luate. De luni trecem la treabă pentru meciul cu Craiova”, a spus Petrescu la posturile care transmit Liga 1, preluat de news.ro.

Formaţia CFR Cluj a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 6-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

Au marcat Păun ‘2, Deac ’20 (penalti), Manea ’37, Debeljuh ’45, ’60 şi Petrila ’86.