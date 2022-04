Dan Petrescu, un psiholog: Cum a reuşit să „resusciteze“ CFR-ul într-un moment de criză

În stilul său caracteristic, Dan Petrescu (54 de ani) a respins vehement ideea că CFR ar fi pus deja şampania la rece, după victoria confortabilă de luni seară, cu FC Argeş (2-0).

„E departe titlul, mai sunt şapte meciuri. Per total, mă aşteptam la mai mult de la jucători, chiar dacă veneau de la naţională, unii după răceli. Ştim ce ne aşteaptă la Craiova, o să fie o emulaţie incredibilă că au bătut la FCSB. Trebuie să fim mai buni dacă vrem un rezultat pozitiv. Jucăm împotriva unei echipe care e pe val şi are un moral excelent după ultimul meci“, a spus „Super Dan“. Care e specialist în a-şi ţine echipa în priză, cu astfel de discursuri, demne de un psiholog!





Memorabil rămâne modul în care Petrescu a vorbit, în timpul sezonului regulat, când CFR chiar juca slab. Atunci, după o victorie la limită cu Rapid (2-1), antrenorul CFR-ului a „turbat“: „Pot să spun că am fost penibili acum, în repriza a doua. Pe-ni-bili! Dacă jucăm aşa, în play-off, vom face zero puncte în zece meciuri. Zero puncte!֧ Jucând aşa, n-avem nicio şansă! Ce Europa, ce campionat?! Ne amăgim aiurea, dacă jucăm aşa“. Era etapa a 27-a din sezonul regulat. De atunci, CFR are cinci victorii în şase partide, plus o remiză! Şi, chiar dacă Petrescu nu recunoaşte, echipa se îndreaptă cu paşi siguri spre al 5-lea titlu la rând.





Liga I, play-off, etapa a III-a

Sâmbătă

Voluntari - Farul 1-0

Duminică

FCSB - CS U Craiova 0-2

Luni

CFR Cluj - FC Argeş 2-0

Clasament 1. CFR Cluj 45 de puncte 2. FCSB 37p 3. CS U Craiova 33p 4. Voluntari 30p 5. Farul 25p 6. FC Argeş 24p

*Locul 1 participă în preliminariile Ligii Campionilor, iar locul 2 şi 3 în preliminariile Conference League.

*Locul 3 va juca baraj cu caştigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în preliminariile Conference League.

Liga I, play-out, etapa a III-a

Vineri

„U“ Craiova - Mioveni 1-1

Chindia - Dinamo 0-2

Sâmbătă

UTA - Gaz Metan 4-0

Rapid - Botoşani 3-0

Luni

Sepsi - Clinceni 6-0

Clasament 1. Rapid 29p 2. Botoşani 29p 3. Sepsi 27p 4. UTA 26p 5. „U“ Craiova 22p 6. Mioveni 19p 7. Chindia 19p 8. Dinamo 13p 9. Clinceni 3p* 10. Gaz Metan -11p*

*Clinceni a pierdut 4 puncte, iar formaţia din Mediaş a fost penalizată cu 26 de puncte. Ambele grupări au fost sancţionate din cauza datoriilor.

**Locurile 9 si 10 retrogradează direct. Locurile 7 şi 8 joacă baraj de menţinere / promovare cu locurile 3 şi 4 din liga a doua.