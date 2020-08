Dan Petrescu, interviu spumos după ce a scăpat de COVID-19: „Un miracol!“

Dan Petrescu spune că nici nu şi-ar fi dat seama că are COVID-19, dacă n-ar fi făcut testul

Dan Petrescu e cel mai bun antrenor din Liga I, dovadă că tocmai a reuşit ceea ce părea o misiune imposibilă: câştigarea campionatului pentru a 3-a oară la rând cu o echipă a CFR-ului care, la un moment dat, părea a fi în „moarte clinică“.

Loviţi de un caz extrem de suspect, cu 23 de bolnavi falşi de COVID-19 în lot, ardelenii şi-au pierdut ritmul competiţional în izolare, însă, chiar şi aşa, după ce au revenit pe teren, au bătut tot (1-0 cu Botoşani, 2-0 cu FCSB şi 3-1 cu Craiova) şi au luat titlul!

Spre ghinionul său, Dan Petrescu nu s-a numărat, totuşi, printre bolnavii falşi ai CFR-ului şi chiar a avut COVID-19! Motiv pentru care a antrenat echipa prin telefon şi a urmărit ultimele trei partide, decisive pentru titlu, la televizor! Acum, când a scăpat de boală şi a primit şi trofeul şi medalia de campion, „Bursucul“ a acordat un interviu pentru sport.ro, primul după această perioadă extrem de agitată.

Ce a povestit Dan Petrescu?

*N-am avut niciun simptom, dar a trebuit să respect regulile. Nu mă prindeam că am (n.r. - COVID-19), dacă nu-mi făceau analize, n-am avut nimic, niciodată. Am stat o săptămână în spital, aş vrea să le mulţumesc celor de acolo, m-au tratat extraordinar. Cei din familie au venit la balcon tot timpul, mi-au făcut cu mână. Am stat singur şi acum o să ne vedem.

*Toată lumea ştie că mai am doi ani de contract (n.r. - cu CFR Cluj). E posibil orice în fotbal, mai ales la CFR Cluj. Presiunea de aici e mult mai mare decât la Real Madrid şi Barcelona! Într-un an, n-am pierdut decât un singur meci şi a fost o dramă naţionlă! La Barcelona şi Real se mai poate pierde un meci, dar la CFR e foarte greu. Orice antrenor va veni aici va simţi această presiune. Să rezişti 3 ani şi să iei trei campionate nu e uşor şi mă bucur că am reuşit acest lucru.

*Ştie toată lumea că am vrut să antrenez naţionala, Chelsea şi Steaua. Până acum n-am ajuns nici la naţională, nici la Chelsea, nici la Steaua. E posibil orice la CFR, tineţi minte după meciul cu Craiova câte speculaţii s-au făcut. Eu vreau să duc contractul la final, dar asta nu depinde numai de mine.

*Probleme financiare sunt peste tot, mai ales în contextul pandemiei. Nu cred că CFR e singura echipă cu probleme financiare.

*Ca să mai luăm un titlu, trebuie să vină jucătorii pe care îi vreau eu, ca de obicei, pentru că lotul l-am făcut eu. Să-mi dea mână liberă până la capăt şi sunt şanse. Eu am antrenat peste tot, dar ca la CFR Cluj n-a fost presiunea niciodată.

*Va fi aproape imposibil să repetăm ce am făcut anul trecut. În România nu sunt bani, noi nu înţeleg de ce trebuie să avem pretenţii, n-avem bani. Noi n-avem cu ce să ne batem cu echipele mari. Ce am făcut anul trecut e un miracol!

*Am dormit cu trofeul! (n.r. - după ce a luat titlul). Mie îmi place să dorm cu trofee. Eu mi l-am pus singur, cu medalie, cu tot, aici. Mie îmi place în primele seri să-l am lângă mine.

*Eu aş fi preferat 18 echipe şi fără play-off şi play-out (n.r. despre noul sistem competiţional cu 16 echipe în Liga I). Şi dacă, Doamne fereşte, se mai face play-off şi play-out, lăsaţi-ne punctele, vă rog frumos! Lăsaţi-ne punctele! (n.r. - nu vrea înjumătăţirea punctelor după sezonul regulat)

*Şi mai am o rugăminte: Să vină VAR în România, ca în toate ţările e VAR (n.r. - arbitraj video). Dacă noi aveam VAR, nu mai stăteam la ultimul meci să jucăm. Eram de mult campioni.