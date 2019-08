Dan Petrescu ameninţă Celtic: Cum a catalogat o eventuală calificare a CFR-ului în dauna campioanei Scoţiei

Atunci când a cucerit titlul în Liga I cu Unirea Urziceni, „Bursucul“ a făcut opt puncte în grupele Ligii Campionilor, în sezonul 2009-2010. Jumătate dintre aceste opt puncte au fost luate după meciurile cu Glasgow Rangers. Unirea Urziceni a spulberat formaţia scoţiană, în deplasare, scor 4-1, iar acasă a obţinut un egal, 1-1.

Acum, după remiza cu Celtic din Gruia, Petrescu a exclamat: „Eu cred că de când sunt la CFR, ăsta a fost cel mai bun meci. Şi e cel mai bun adversar, de când sunt eu la CFR, care a intrat aici pe stadion, sincer“.

În ciuda acestui entuziasm, tehnicianul de 51 de ani a insistat că returul de săptămână viitoare va fi infernal, mai ales că, de acum, cei de la Celtic au realizat că au în faţă o trupă redutabilă.

„Ei (n.r. - cei de la Celtic) nici nu ştiu să piardă! Şi cred că în ultimul an de zile n-au avut meci aşa greu ca ăsta. Acum nu mai putem să-i surprindem, pentru că au simţit pe pielea lor că CFR e o echipă bună. Să vedem ce va fi marţea viitoare. Sperăm să nu se vadă nici diferenţa de vârstă. Ei au o echipă foarte tânără, iar la noi ştiţi că vârsta e foarte înaintată. Sper din tot sufletul ca toţi jucătorii să-şi revină şi să facă un meci mare“, a continuat Petrescu.

„Putem intra în istorie!“

Acesta a explicat cum şi-a restabilit echipa, după ce scoţienii au egalat, exact înainte de pauză. „Jucam bine, ne cream ocazii, dar am primit golul şi băieţii au căzut puţin în prima repriză. După care, la pauză, am vorbit, le-am spus că au jucat bine şi în repriza a doua am controlat jocul şi meritam mai mult. Cred că toţi băieţii au făcut un joc foarte bun, s-au autodepăşit, exact ce le-am cerut. Acum, să vedem dacă reuşesc iar să se autodepăşească în retur, pentru că am intra în istorie, dacă am reuşi să ne calificăm la Celtic acasă“, a spus „Super Dan“.

Tehnicianul campioanei României a şi prefaţat duelul de la Glasgow: „Ei vor ataca din minutul 1. Ce viteză au avut şi astăzi, te speriai când îi vedeai! Nu ştiu dacă vom mai putea repeta această performanţă. La ce fază avem, trebuie să marcăm. Dacă avem ocazii, trebuie să o băgăm în poartă. Ei să dea în bară sau pe lângă. Ei sunt favoriţi şi ar fi fost şi dacă îi băteam cu 1-0 la Cluj“.

8 meciuri la rând fără înfrângere are CFR Cluj în acest moment dintre care cinci câştigate. Seria a început după înfrângerea cu Astana, în iulie.

Liga Campionilor, turul III preliminar, prima manşă





APOEL Nicosia - Qarabaq 1-2

PAOK - Ajax 2-2

Dinamo Zagreb - Ferencvaros 1-1

Club Brugge - Dinamo Kiev 1-0

Steaua Roşie - Copenhaga 1-1

Krasnodar - Porto 0-1

Istanbul BB - Olympiakos 0-1

FC Basel - LASK Linz 1-2

CFR - Celtic 1-1

Maribor - Rosenborg 1-3

*Meciurile retur sunt programate pentru 13 august





