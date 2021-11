Dan Petrescu, după 14 victorii din 16 meciuri: Sunt conştient, sunt echilibrat, sunt cu picioarele pe pământ

"Important este că nu am primit gol, am mai câştigat un meci, dar nu a fost uşor. Echipa a jucat bine, se vede că a venit un antrenor care îi cunoaşte, cunoaşte clubul, au făcut nişte schimbări în echipa de start, au încercat să ne surpindă şi până la urmă experienţa noastră a făcut diferenţe, plus schimbările care au intrat foarte bine.

E prima dată când intră un jucător de pe bancă şi înscrie (n.r. - Sigurjonsson) şi asta aşteptam de mult timp. Schimbări inspirate sunt când jucătorii care intră fac ceva şi câştigi, dar avem foarte mulţi jucători buni pe banca de rezerve şi aşteptam să aducă un plus. Din fericire,

Runar a intrat şi a marcat şi Adiţă Păun a dat assist şi a jucat foarte bine. (n.r. - despre parcursul intern bun faţă de cel slab din cupele europene) E normal ce se întâmplă, pentru că ăsta este nivelul fotbalului românesc. Am avut 2-3 ani foarte buni în Europa, dar aceia au fost excepţii de la regulă, era şi altă echipă şi altă generaţie, plus că atunci ne ieşeau toate, echipa a fost pregătită de mine de la început şi rezultatele au venit. Acum, adversarii cu care jucăm sunt foarte puternici, peste nivelul campionatului nostru şi de aceea suferim. În opinia mea trebuia să avem patru egaluri, nu trei înfrângeri şi un egal (n.r. - în Conference League). Dacă nu ai puţin noroc în Europa, e greu.

Sunt convins că joi va fi mult mai greu decât astăzi, jucăm cu locul 3 din Danemarca, o echipă foarte bună (n.r. - Randers), dar trebuie să ne jucăm şansa, să facem surprinza, să obţinem o victorie care ne-ar ţine în lupta pentru locul 2. (n.r. - despre campionat) Parcursul până acum este peste aşteptări, e prima oară, cred, când o echipă câştigă 14 meciuri din 16, numai pe vremea când jucam eu la Steaua şi era generaţia aceea extraordinară din 87-88, când câştigam o sută de meciuri la rând, mai era un aşa parcurs. Dar mai e mult până departe, campioantul nu e terminat, sunt conştient, sunt echilibrat, sunt cu picioarele pe pământ. (n.r. - depsre preluarea echipei naţionale) Se vehiculează foarte multe. Eu dacă aş fi acolo, aş vorbi, până atunci nu am ce să vorbesc de nimic, nici de proiect, nici de ne-proiect.

Fiecare are viziunea lui. Eu mă concentrez numai şi numai la CFR în acelaşi timp", a declarat Petrescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa FC U Craiova, în etapa a XVI-a a Ligii I, prima a returului.

Au marcat: Sigurjonsson '65, Deac '89.

În clasament, lider este CFR Cluj, cu 42 de puncte, echipă urmată de FCSB, 31 de puncte, CSU Craiova, 28 de puncte, Rapid şi FC Botoşani, cu câte 27 de puncte.

FC U Craiova rămâne pe locul 13, cu 14 puncte.