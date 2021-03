Dai banul? Aducem VAR-ul! Pentru ce sumă ridicolă s-a blocat arbitrajul video în România

Cum în România e uşor să dai din gură, dar problemele apar când trebuie să şi faci ceva, în mod concret, nici fotbalul nu putea face excepţie de la această regulă bolnăvicioasă.

În ultimii ani, la conducerea federaţiei şi cea a ligii au ajuns nişte oameni care vorbesc foarte bine, desenează proiecte foarte frumos şi, în general, sunt imbatabili la capitolul discursului public. Doar că, în timp ce la noi se dă din gură, la alţii lucrurile se mişcă. De aceea, în 2021, ţări precum Slovacia, Maroc, Egipt sau Thailanda au ajuns să aibă arbitraj video în fotbalul lor, eliminând, practic, greşelile şi discuţiile născute de pe urma lor, pe când noi am „reuşit“ să transformăm şi acest subiect într-un scandal la nivel naţional.

Luna trecută, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Ştefan, a explicat motivul pentru care proiectul implementării arbitrajului video la nivelul Ligii I s-a împotmolit. „Eu speram că o să avem VAR-ul, până la începutul sezonului 2021 – 2022, dar acum nu mai sper. Primul pas e să se semneze un protocol între FIFA, FRF şi LPF, dar nu s-a întâmplat asta. Noi ne-am înţeles cu deţinătorul de drepturi, au cumpărat ei aparatura şi am ajuns la discuţia să semnăm protocolul. S-a vorbit despre şef de proiect şi voiau să pună pe cineva de la FRF. Am zis că n-are cum să fie cineva de acolo şef de proiect. Ideea asta nu funcţionează! Am zis să fie o conducere cu Deaconu (vicepreşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor) şi Pongracz (vicepreşedinte LPF), iar atunci a venit adresa că, dacă vrem să fim noi şefi de proiect, atunci să suportăm noi costurile pentru instruirea arbitrilor. Sistemul VAR e blocat, din cauza neînţelegerilor dintre FRF şi LPF“, a povestit Justin Ştefan.

Revolta cluburilor: „Inadmisibil ce se întâmplă!“

Între timp, în ultimele săptămâni, greşelile de arbitraj s-au înmulţit în Liga I şi au afectat echipe care se bat la titlu, precum CFR Cluj şi Universitatea Craiova. De aceea, indignate de blocarea proiectului VAR, aceste echipe influente au presat Liga să găsească o rezolvare pentru această situaţie.

Cel mai vehement a fost preşedintele Craiovei, Sorin Cîrţu. Iar asta după ce, în ultima etapă de campionat, oltenii au fost învinşi de Chindia, scor 0-1, după ce n-au primit un penalty clar, la scorul de 0-0.

„Dacă nu eşti în stare să rezolvi, hai să ne întâlnim toate cele trei forurile, şi LPF şi FRF şi reprezentanţii din campionat şi să stabilim care e participaţiunea pentru fiecare. Pentru că e inacceptabil ca tu, în România, să nu poţi să implementezi aşa ceva. E inadmisibil! Au VAR şi ţări ca Egiptul, iar tu să nu poţi! Aduci nişte motive puerile“, şi-a început Cîrţu discursul la Digi Sport.

Fostul mare fotbalist s-a arătat deranjat că Liga n-a fost în stare să gestioneze problema VAR-ului, apelând la o şedinţă cu cluburile din primul eşalon, pentru a afla dacă ele sunt de acord cu acoperirea cheltuielilor necesare proiectului VAR.

„Noi nici n-ar trebui să participăm financiar. L-am auzit şi pe Gigi (n.r. - Becali), OK, suntem şi noi deschişi, participăm (n.r. - financiar) în baza unui algoritm. OK, participăm, dar ar trebui să nu participăm deloc, pentru că de ce te-am ales? Nu te-am ales ca să ne chemi pe noi să alegem, ci să atragi sponsori, să faci nişte finanţări speciale, cum sunt astea cu VAR-ul. Asta ar trebui să fie condiţie de bază în desfăşurarea unui campionat“, a completat Cîrţu.

Becali: „Dau şi 150.000 de euro“

Din discuţiile apărute până acum în spaţiul public a reieşit că proiectul arbitrajului video s-a blocat din cauza unei sume de 500.000 de euro! LPF şi FRF nu s-au pus de acord cine trebuie să plătească aceşti bani. Pentru a debloca lucrurile, astăzi, Liga va încerca să stabilească, dacă echipele din primul eşalon sunt dispuse să achite suma. Primele semnale în acest sens sunt favorabile.

„Eu dau şi 150.000 de euro, numai să implementăm VAR odată! Eu am spus din principiu că FRF trebuie să dea banii, dar dacă vor să dăm noi, dăm! Dacă ei spun aşa, nu ei dictează? Facem ce spun ei! Argăseală (n.r. - preşedinte FCSB) va avea mandat de la mine: oricâţi bani trebuie să plătim noi, dăm şi gata!“, a spus Gigi Becali, patronul FCSB.

Un discurs similar a avut şi Valeriu Iftime, cel care conduce FC Botoşani: „Am vorbit cu Justin Ştefan, ne-a invitat pe toţi şefii din Liga I. Să votăm toţi, deschis, cine vrea VAR şi apoi să vedem cine votează, clar, că dă şi bani pentru VAR. Noi, cluburile, dacă avem nevoie de VAR, trebuie să plătim într-un fel sau altul. Vedem cu cât contribuie fiecare. Nu ştiu dacă toate cluburile vor fi de acord cu plata. Dacă avem un vot şi majoritatea va vota ca toţi să plătim, ne vom supune toţi. Mandatul pe care l-am dat preşedintelui meu e că vrem VAR şi contribuim financiar. Punct!“.

Strângem noi cureaua, dacă FRF n-are bani. 500.000 de euro e o chestie rezolvabilă, eu sunt de acord să se ia bani din drepturile TV. Suma de 500.000 de euro, împărţită la 16 cluburi nu e o aşa mare problemă. Valeriu Iftime patron FC Botoşani

LPF, pas înapoi: Acceptă colaborarea cu FRF prin Marius Avram

Înaintea şedinţei de astăzi cu cluburile din prima ligă, Justin Ştefan, secretarul general al LPF, omul care a fost tot mai activ în ultima perioadă, în condiţiile în care preşedintele Gino Iorgulescu e „invizibil“, şi-a mai schimbat puţin tonul, faţă de luna trecută. Ştefan a lăsat de înţeles că Liga e dispusă să colaboreze cu Federaţia, în proiectul arbitrajului video. „Hai să înţelegem asta foarte bine: N-am venit niciodată să spunem că Liga vrea să conducă proiectul VAR. Am spus că Liga trebuie să aibă un manager de proiect pe partea de tehnologie, Federaţia pe partea de formare a arbitrilor şi cei doi, într-o conducere bicefală, să asigure funcţionarea proiectului VAR pentru Liga I. Marius Avram - foto (n.r. - fost arbitru), din punctul meu de vedere, e cea mai bună soluţie pentru Liga Profesionistă de Fotbal, în cadrul proiectului VAR. El se va ocupa de zona de proiect VAR pentru Liga I“, a declarat Justin Ştefan pentru prosport.ro.