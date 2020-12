Cum comentează trupa ALB NEGRU scandalul Colţescu! Kamara: "În Africa, pe stradă, mă strigau Om Alb"

Muzicianul a ales contul personal de Facebook pentru a îi lua apărarea arbitrului român. Kamara îl consideră "Nepoliticos" şi "Nesăbuit" pe oltean doar pentru apelativul "Ăla" şi crede că nu i se poate pune eticheta de rasist pentru folosirea cuvântului "negru" De asemenea, în comentariul publicat pe reţeaua de socializare, cântăreţul povesteşte o întâmplare petrecută în Africa, în care dezvăluie că felul în care era strigat, "Om Alb", nu l s-a părut deloc ofensator.

"Bună să vă fie inima, Numele meu e Kamara şi sunt de 16 ani, component al trupei ALB NEGRU. Oare am voie să mai spun aşa?

Odată cu "Timpul", am învăţat să nu mai reactionez la cald. Cumva am stat o zi în plus să analizez bine situaţia.

Dragi pământeni, sper că nu este o jignire că vă spun aşa. Pesemne că trăim într-o Galaxie şi unii s-ar simţi jigniţi că sunt numiţi "Pământeni" şi nu "Galaxieni".

Cred că toată problema asta cu politically corect (politic corect...suna ca naiba oricum) se duce în cealaltă extreme.

Black în limba română înseamnă Negru, cel puţin aşa era la ultima verificare. Sebastian Colţescu, Omul cel mai pus la COLŢ în momentul de faţa a folosit cuvântul "Negru" la un meci de Fotbal din Champions League.

Sebastian Colţescu a fost cel mult Nepoliticos şi Nesăbuit spunând "Ăla", dar nicicum nu cred că a fost Rasist. Bine, nu ştiu ce a fost în sufletul lui, dar faptele confirmă spusele mele. Nu a spus "Negro", care în spaniolă e o înjurătură, a spus "Negru", care în engleză se traduce Black.

Ca o mică poveste, când am ajuns în Africa, copiii îmi spuneau pe strada: "Tubabu", adică "Om Alb", şi fugeau. Dar nu erau rasişti. Erau doar miraţi să mă vadă. Şi culmea, nu sunt nici Alb şi nici Negru. Am voie să zic ALB NEGRU? (...)

Acum e călcat în picioare Sebastian Colţescu care a greşit în alegerea cuvintelelor, nu s-a gândit pe moment de asemanarea unor expresii cu semnificaţii diferite în limbii diferite. "Verdictul" meu, el nu a fost Rasist. Şi o spun eu, Kamara, component al trupei ALB NEGRU, de 16 ani încoace. Am voie să spun ALB NEGRU?" a scris Kamara pe contul personal de Facebook.