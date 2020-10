Cum arată radiografia fracturii lui Koljic şi cât timp va fi indisponibil. Ce a declarat jucătorul care l-a accidentat

Ţipetele de durere ale atacantului oltenilor au indicat faptul că este foarba de o accidentare foarte gravă, dar diagnosticul exact a venit după realizarea radiografiillor.

Inter-o intervenţie la Digisport, preşedintele Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a explicat exact ce presupune fractura suferită de atacantul bosniac, revenirea acetuia pe gazon urmând să se facă, în cel mai bun caz, abia peste 6 luni. ”La pauză, am plecat imediat la Urgenţă. Am vorbit cu un prieten, care e doctor ortoped, este fractură de peroneu cu deplasare şi e intrat puţin şi în gleznă! Probabil că va trebui un şurub. Prietenul meu ortoped a văzut radiografiile, a vorbit cu doctorul care era la Urgenţă. Operaţia e obligatorie, aşa că va reveni undeva peste 6-8 luni. Nu ştiu unde se va face intervenţia chirugicală. Fiind atâtea milioane în joc, cred că ar trebui în străinătate, dar nu ştiu cât de rapid trebuie făcută intervenţia. Am fost sigur că s-a întâmplat ceva foarte grav, pentru că am auzit cum a trosnit. E ca şi cum rupi o surcea ca să o pui la grătar sau când calci pe ea. Exact aşa s-a auzit”, a spus Sorin Cârţu.

Mihalache şi-a cerut scuze

Fundaşul central al lui Poli Iaşi care a cauzat accidentarea, Ovidiu Mihalache, a venit foarte afectat la interviurile de la finalul meciului şi a declarat că regretă enorm cele petrecute. "Îmi pare rău! Am 35 de ani şi în viaţa vieţii mele nu am lovit pe nimeni şi am luat doar două roşii în toată cariera. Ştiu cum e să fii accidentat. Îmi pare foarte rău, nu am vrut asta. Un fotbalist din asta trăieşte. I-am luat pâinea... Îmi pare foarte rău, îmi cer scuze în faţa lui, familiei lui. Nu am cuvinte. Scuzele mele sunt în van acum, nu ştiu ce să fac acum. După ce am luat roşu nici nu m-am mai uitat la meci. Îmi pare rău de Koljic, eu puteam să iau 10-15 roşii, sănătatea este mai importantă", a declarat Mihalache, la Digisport

Citeşte şi