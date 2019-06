Cu ce şanse e cotată Simona Halep la câştigarea Wimbledonului, următorul Grand Slam al acestui an

Jurnaliştii de la The Telegraph au publicat predicţiile pentru turneul din acest an. Britanicii o dau prinicipală favorită la câţtigarea trofeului, în competiţia feminină, pe Karolina Pliskova, sportivă care nu are în palmares niciun turneu de Grand Slam.

Favoritul de pe tabloul masculin este sârbul Novak Djokovici.

Simona Halep este cotată, conform site-urilor de pariuri abia cu a zecea şansă la câştigarea competiţiei.



