CTP, entuziasmat de Emma Răducanu: E un nume pe care o să-l tot auzim pe planetă cel puţin un deceniu de-acum înainte

”După Wimbledon, rosina Emma Răducanu ridică tribunele şi la New York! Meci-monstru făcut de rosina Emma Răducanu: 6-0, 6-1 cu spanioloaica Sara Sorribes Tormo, care nu e fitecine – redutabila apărătoare are victorii anul acesta la Jennifer Brady, Elena Rybakina, Ons Jabeur şi nr 1 mondial, Ashleigh Barty, la Olimpiadă”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe pagina sa de Facebook.



CTP o compară pe Emma cu Martina Hingis, una dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului, datorită jocului sportivei.

„Nu cred că am văzut vreodată o jucătoare de 18 ani, într-un tur 3 de Grand Slam, care să-şi domine în aşa hal adversara. Aproape că-mi era milă de biata Sara, cum ara hardul de la New York stânga-dreapta din toate puterile, sfârşind invariabil prin a fi ţintuită de un forehand, un backhand, un drive-vole sau un vole clasic ucigător al rosinei, căci Emma Răducanu are arsenalul complet. Şi totul cu o uşurinţă, fluiditate, naturaleţe care mi-o amintesc încă o dată pe Martina Hingis... Hotărât lucru, Răducanu e un nume pe care o să-l tot auzim pe planetă cel puţin un deceniu de-acum înainte!”, a mai scris Cristian Tudor Popescu.

Emma Raducanu is an absolute ⭐️



The 18-year-old 🇬🇧 is into Round 4 in her #USOpen main draw debut. pic.twitter.com/BH41bn2h7V