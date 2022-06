Cristina Vărzaru, noul team-manager al echipei feminine de handbal CSM Bucureşti

Vărzaru va coordona activitatea echipei feminine de handbal a CSM Bucureşti, începând cu data de 1 iulie. Campioană mondială şi europeană de tineret, vicecampioană mondială cu prima reprezentativă a Românei în 2005, de 4 ori câştigătoare a Ligii Campionilor şi multiplă campioană naţională şi câştigătoare de cupă, atât în România, cât şi în Danemarca – acesta este palmaresul sportiv al Cristinei Vărzaru.

În ultimii 4 ani, Cristina Vărzaru a fost Secretarul General al Federaţiei Române de Handbal, contribuind activ la elaborarea de regulamente şi proiecte destinate dezvoltării handbalului, fiind totodată şi cadru universitar al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport.

„Cariera mea de jucătoare s-a încheiat la CSM Bucureşti şi sunt foarte multe amintiri care mă leagă de această minunată echipă! Mă onorează propunerea de a reveni acolo unde m-am simţit excelent în teren şi am energia şi dorinţa de a performa cel puţin la fel de bine şi din perspectiva noului rol, acela de team manager! Şi când spun cel puţin la fel de bine mă gândesc la un nou titlu suprem european, la o nouă Ligă a Campionilor pe care să o aducem la Bucureşti! Sunt nerăbdătoare să mă alătur clubului şi să pornim împreună la un nou drum frumos şi încununat de reuşite”, a declarat Cristina Vărzaru.





CSM Bucureşti l-a cooptat şi pe Vlad Enăchescu, în postura de manager operaţional. Enăchescu, om de televiziune cu experienţă în sport şi comunicare de peste două decenii, va avea rolul de a asigura un management profesionist al pilonilor de bază ai compartimentului handbal: educarea şi instruirea copiilor din oraş, precum şi înalta performanţă a echipelor de seniori.