Cristina Neagu, sinceră înaintea Mondialului: A explicat la ce ne putem aştepta din partea ei în Japonia

Interul-stânga a reuşit opt goluri fiind cea mai bună marcatoare a echipei sale.

Chiar şi aşa, la revenirea în ţară, Neagu a recunoscut că e o utopie dacă cineva crede că ea va putea trage România după ea la Mondialul din Japonia. „Am nevoie de timp, nu pot să fiu în acest moment jucătoarea de acum un an. Aşa cum la echipa de club am încercat, în aceste două săptămâni, să dau ce am mai bun, aşa o să fac şi la Campionatul Mondial. Încerc să ajut echipa naţională, nu să fiu acolo şi să joc 60 de minute în fiecare meci. Să trag până la sacrificiu nu e posibil în acest moment. Trebuie să am foarte mare grijă şi trebuie să fac un plan foarte bun şi în ceea ce priveşte echipa naţională în perioada următoare. Pentru că e clar că nu mă pot antrena foarte mult, nu pot juca foarte mult şi nu pot juca ca acum un an“, a spus Neagu.

Aceasta a admis că, după o accidentare care a ţinut-o pe tuşă 326 de zile, momentan, nici măcar nu se poate antrena la capacitate maximă.

„Am fix şase antrenamente şi cinci meciuri. Totul s-a întâmplat foarte repede pentru mine. Cred că tocmai experienţa mă ajută, în acest moment, în teren. Joc după 11 luni de absenţă, fără să am niciun fel de pregătire. Chiar şi aşa însă, joc la un nivel destul de bun. Adevărul e că, momentan, nici nu mă pot antrena în fiecare zi, dar sper să cresc din toate punctele de vedere, odată cu trecerea timpului“, a adăugat Neagu.

Meci Goluri

Rostov-Don – CSM 23-22 8

CSM – SCM Craiova 27-16 3

CSM – Esbjerg 21-25 3

Corona Braşov – CSM 30-30 9

Lotul României pentru Campionatul Mondial din Japonia Dedu (CSM Bucureşti), Dumanska, Ciucă (ambele de la Rm. Vâlcea) - portari Florică, Băcăoanu, Zamfirescu (toate de la Rm. Vâlcea), Buceschi, Laslo, Bazaliu, Bucur (toate de la Corona Braşov), Udriştioiu (Dunărea Brăila), Pristăviţa (Gloria Bistriţa), Popa (Gloria Buzău), Perianu, Pintea, Neagu (toate de la CSM Bucureşti), Ostase (CSM Slatina), Seraficeanu (Minaur Baia Mare)