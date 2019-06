Cristi Manea a rupt tăcerea: Primul interviu după ce prietena lui a fost lovită cu bestialitate în tribune

Cristi Manea a fost cel mai mediatizat jucător al naţionalei de tineret în ultimele zile, însă nu pentru că ar fi avut prestaţii mai bune decât cele ale colegilor săi, ci pentru că prietena lui, Alina, a fost implicată într-un scandal oribil, care a ajuns şi în presa internaţională.

Se pare însă că, la două zile după acest incident, Manea a reuşit să treacă peste cele întâmplate la Cesena. El a acordat acum un amplu interviu pentru site-ul UEFA, care a fost preluat şi de pagina oficială a Federaţiei Române de Fotbal.

Ce a spus Cristi Manea?

*Am ştiut de la început că am picat în cea mai dificilă grupă, cu Anglia, Franţa şi Croaţia. Dar, a fost şi un avantaj pentru noi, pentru că ne-a motivat şi mai mult, ne-am mobilizat pentru că ştiam ce valoare au. Suntem bucuroşi că am terminat grupa pe primul loc.

*Suporterii sunt pentru noi al 12 jucător, practic, jucăm ca acasă la fiecare meci. Ştiu că va fi foarte dificil cu Germania! Când eram mi mici, am avut meci cu ei, erau o forţă pentru noi, ne-au bătut foarte rău, aşa că vreau revanşa şi să-i scoatem pe suporteri în stradă! Putem bate orice adversar.

*Sunt foarte bucuros şi mândru pentru că am reuşit să ne calificăm pentru prima oară în semifinală. Noi am venit aici şi am luat fiecare meci în parte, am dat 100%. Puteam spune după fiecare meci că nu mai putem, dar, pas cu pas, şi unul alături de celălalt, am reuşit să ajungem până aici. Dar, eu sper că nu ne vom opri acum, în semifinale.

*Toată lumea e surprinsă, pentru că nu credea nimeni, în primul rând, că ne vom califica la acest turneu final, d-apoi să ajungem în semifinale. Noi suntem mândri că putem reprezenta România la un asemenea nivel şi o facem destul de bine.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: