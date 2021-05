Craiova, marea favorită a finalei Cupei României! Ce l-a enervat pe Ouzounidis înaintea meciului

Giurgiuvenii abordează finala într-o situaţie dezolantă, cu patronul Ioan Niculae după gratii, implicaţi într-un scandal de proporţii legat de dopaj şi retrogradaţi din Liga 1 după mai bine de zece ani. Cu toate acestea, antrenorul Ionuţ Badea consideră că meciul din acestă seară este opotunitatea perfectă pentru ca jucătorii săi atragă interesul altor cluburi.

”Noi suntem într-un moment în care nu mai avem nimic de pierdut. Avem doar de câştigat dintr-o asemenea finală. Finala este un moment din care jucătorii Astrei pot câştiga un capital de imagine şi pot accesa eventuale alte echipe care îi doresc. Ne gândim foarte mult ce poate să însemne încă un trofeu pentru Astra, pentru jucătorii ei. Putem ieşi câştigaţi, chiar dacă suntem într-o situaţie dificilă a clubului. Pentru unii jucători poate fi un moment doar o singură dată în viaţăi", a spus Ionuţ Badea, la conferinţa de presă.

Antrenorul oltenilor, Marinos Ouzounidis a fost deranjat de ideea că acest trofeu ar reprezenta o consolare pentru un sezon dezamăgitor. ”Ce înseamnă salvarea sezonului? Tot aud această întrebare. Noi am făcut un sezon bun, cu toate aceste probleme care au fost. A fost un sezon dificil pentru toate echipele. Cupa este un obiectiv pe care vrem să-l îndeplinim. O finală este o finală şi este importantă doar atunci când o câştigi. Pentru a face acest lucru trebuie să fim concentraţi. Jucăm împotriva unei echipe foarte bune, chiar dacă a retrogradat. Noi am făcut un sezon bun, în care am făcut greşeli pe final. Dar Cupa este unul dintre obiectivele pe care ni le dorim foarte tare. Prezenţa fanilor este un prim pas şi sperăm ca din sezonul viitor să revină lucrurile la normal", a spus tehnicianul.

Biletele pentru finală, exclusiv online

La meciul de pe stadionul Ilie Oană vor putea asista şi spectatori, în limita a 25% din capacitatea arenei, adică aproximativ 7.500 de suporteri. Vânzarea biletelor s-a făcut exclusiv online, iar măsurile de intare pe stadion sunt foarte stricte. Conform FRF, spectatorii sunt obligaţă să prezinte, la intrarea în arenă, documentele de acces, actele de identitate şi documentele medicale stipulate în legislaţia recentă referitoare la COVID-19. De asemenea, la punctele de acces în stadion, în zona turnichetelor, spectatorii vor intra câte unul, având obligaţia să păstreze distanţa minimă de 1,5 metri unul în spatele celuilalt pe tot traseul de acces.

