Cosmin Contra: "Suntem în grafic, nu stăm la mâna nimănui" Ce l-a nemulţumit pe selecţionerul României

"Contam pe cel puţin 4 puncte din această dubla. Această victorie ne dă şansa să depinde de noi în continuare. În a doua repriză n-am mai avut inspiraţia din prima repriză. Deocamdată suntem în grafic, nu stăm la mâna nimănui. Jucam atât cu Suedia cât şi cu Norvegia acasă. Trebuie să ne pregătim bine pentru meciul cu Spania şi să scoatem un rezultat pozitiv. Sunt supărat un pic pe această eliminare a lui Chipciu, mai ales că se simte foarte bine în acest rol. Din punctul meu de vedere, am găsit un jucător bun în el, ca fundaş dreapta. Am fost inspirat cu el acolo. E un fundaş lateral care face atât faza de apărare, cât şi cea de atac. Avem jucători la naţională care îl pot înlocui. Debutul lui Cristea este unul pozitiv, dar sunt suparat pentru accidentarea lui Nedelcearu. Am marcat 4 goluri, am avut o echipa destul de tanara a spus Contra la Pro TV.

Rugat să vină cu mai multe amănunte în legătură c accidentarea lui Nedelcearu, Contra a precizat că este posibil ca fotbalistul să nu se întoarcă în ţară împreună cu lotul. „Am înţeles de la doctor că lui Nedelcearu i s-a făcut o radiografie. Cei din Malta au fost foarte amabili şi au adus un specialist, pentru a vedea dacă e nevoie de o intervenţie chirurgicală. Mai multe amănunte vom afla în următoarele ore. În principiu, el va rămâne aici”

