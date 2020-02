Coronavirusul i-a pus pe fugă pe sportivii români: „Ne era frică să nu rămânem pe acolo“

Lotul de kaiac-canoe al României a revenit, marţi seară, din cantonamentul din Italia, aterizând pe aeroportul „Henry Conadă“ cu o cursă de linie. Sportvii vor sta zilele următoare în carantină la baza olimpică de la Snagov, fapt care a stârnit o adevărată revoltă în rândul angajaţilor de acolo.



„Am plecat preventiv pentru că se anunţa că toată ţara va intra în carantină. Probabil vom sta 14 zile în carantină, ar fi păcat să păţim ceva în acest an olimpic“, a declarat canotorul Constantin Dîba la sosirea în Bucureşti, citat de „Gazeta Sporturilor“. Potrivit sursei menţionate, antrenorul lotului, Florin Popescu, a venit cu precizări: „Noi am fost la 700 km de zona afectată. Purtăm măşti pentru precauţie, atâta tot. În niciun caz nu ne-am speriat de gripă, nouă ne era frică să nu rămânem pe acolo“.

Într-o situaţie similară s-a aflat şi lotul României de box, care a revenit cu trei zile mai devreme decât era programat dintr-un cantonament de la Asissi, aflat la 175 km în nordul Romei. “Nu mă aşteptam la surpriza asta, ne strică pregătirea complet”, a declarat Dumitru Dorobanţu, antrenorul lotului, pentru Sportsnet Group. Andrei Arădoaie, component al lotului naţional de box a punctat: „mai aveam două sparing-uri, care ne ajutau foarte mult. Însă pentru sănătatea noastră am venit mai devreme acasă. La noi nu a fost o zonă infectată, nu se simţea nimic. Nu se auzea nimic.“ Sportivii pregăteau turneele de calificare la Jocurile OLimpice, programate în aprilie şi mai.

Revolta angajaţilor de la Snagov

„Sindicatul Naţional Sport şi Tineret“ a reacţionat dur la informarea că sportivi români întorşi dintr-o zonă de risc, cu numeroase cazuri de infectare cu coronavirus raportate, vor ajunge la Complexul Sportiv Naţional Snagov. „În cursul zilei de marţi, sportivii lotului de haltere au fost mutaţi în Complexul Izvorani. CSN Snagov a fost eliberat pentru cei care vin din Italia. Restul sportivilor care erau în cantonament aici au fugit din bază la aflarea veştii. Oamenii sunt speriaţi de riscul la care se expun, au fost ameninţaţi cu concedierea şi s-au făcut presiuni ca nimeni să nu lipsească în perioada următoare. Ministrul Ionuţ Stroe şi directorul CSN Snagov obligă personalul să deservească sportivii ce vor veni din Italia, deşi riscul de a fi expuşi la infecţie cu coronavirus este major. Nu se respectă regulile aplicate celor care se întorc din Italia şi care sunt trimişi în carantină la domiciliu şi nu este protejat personalul care deserveşte baza sportivă. Este inadmisbil ca oamenii să fie forţaţi să lucreze în centru de carantinare“, se transmite într-un comunicat transmis către toate redacţiile din România de „SNTS“