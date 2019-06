Continuă problemele de sănătate ale Biancăi Andreescu. Jucătoarea va rata şi turneul de la Wimbledon

Conform antrenorului sportivei, sunt şanse foarte mari ca Bianca să rateze al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon. Ultimele estimări anunţă că sunt şanse să revină pe teren abia în luna august, la Rogers Cup.



"Bianca a efectuat o serie de teste mediale pentru a afla ce se intampla. Speram sa avem un plan pana la finalul saptamanii si sa incepem recuperarea. In acest moment nu avem nicio idee cand va reveni pe teren. Sper sa fie gata pentru Rogers Cup", a spus antrenorul Sylvain Bruneau la Radio Canada, citat de ziare.com



Bianca s-a accidentat in luna martie, in timpul meciului cu Anett Kontaveit de la Miami. Jucătoarea în vârstă de 18 ani a revenit pe teren la Roland Garros, dar s-a retras după ce a câştigat meciul din primul tur.



Bianca ocupa în acest moment locul 23 WTA.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: