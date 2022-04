Concluzia lui Patrick Mouratoglou la 2 săptămâni de la startul colaborării cu Simona Halep: Devine mai puternică de la o zi la alta

Simona Halep şi Patrick Mouratoglou au început colaborarea de pe 7 aprilie la academia din Franţa a antrenorului. După primele săptămâni de antrenamente, acesta a scris pe contul său de Instagram că Simona Halep "devine mai puternică de la o zi la alta", relatează Digisport.

Mouratoglou a remarcat creşterea în jocul Simonei care în ultima vreme nu a participat la turnee din cauza unei accidentări. Simona Halep se va afla pe poziţia a 21-a începând de luni, atunci când noul clasament WTA va fi actualizat. Clasarea mai slabă a Simonei se datorează şi faptului că nu a putut evolua la turneul de la Stuttgart, din cauza accidentării.

În prezent Iga Swiatek, în vârstă de 20 de ani, este liderul WTA, aceasta reuşind să câştige trei turnee consecutive la Doha, Indian Wells şi Miami.

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Tennis Majors, că anul trecut a fost cel mai slab an al carierei sale. Aceasta speră să revină la forma de altă dată acum că are parte de un antrenor foarte bun cu care Serena Williams a obţinut rezultate excelente de-a lungul anilor.

"Încrederea mea a fost la cote extrem de reduse înainte de Australia. Apoi am făcut câteva meciuri bune, cu Jabeur la Dubai, prima jucătoare de Top 10 pe care am înfruntat-o în acest an. Apoi am simţit că încrederea începe să crească şi că sunt destul de OK acum. Dar am simţit şi că am nevoie de mai multe ore pe teren, la antrenamente, şi că odată ce le am, mă voi simţi probabil mai bine. Nu cred că va mai domina cineva circuitul precum a făcut-o Serena. Simt că totul e posibil acum şi mereu am spus asta, că oricine poate câştiga un turneu, nu ştii niciodată ce se va întâmpla. Top 10 e foarte deschis. Locul 1 este special, dar simt că un Grand Slam e mai mult de atât", a declarat Simona Halep.