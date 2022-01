Clanul Djokovici, în ofsaid: Întrebarea care i-a făcut să fugă din faţa ziariştilor VIDEO

Cert e că, deocamdată, nici familia sa n-a fost în stare să lămurească această situaţie. În timpul conferinţei pe care clanul Djokovici a susţinut-o, astăzi, în Serbia, fratele lui Nole, Djordje, a fost nevoit să încheie discuţia şi, practic, să fugă din faţa jurnaliştilor, în momentul în care un reporter l-a întrebat cum de Novak a participat în diferite acţiuni publice, în perioada în care, teoretic, era bolnav de COVID-19.

Iată cum s-a încheiat conferinţa, brusc, după această întrebare:

"Is it true that on the 16th of dec he tested positive and he knew he was positive w covid?"

"Yes, the whole process was public and all the documents that are public are legal"

"Was he at an event on the 17th of dec?"

"Okay so uh this press conference is adjourned"@BenRothenberg pic.twitter.com/NQgghDl74H