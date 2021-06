Cîrstea, declaraţie emoţionantă: Sorana a explicat cum a câştigat un meci sufocant

Sorana Cîrstea a câştigat un meci teribil, în turul II de la French Open, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Graţie succesului obţinut, astăzi, în primul meci al zilei de pe Terenul 12, românca va reveni în Top 50, după trei ani, aşa cum „Adevărul“ a explicat aici. Iar victoria Soranei e cu atât mai impresionantă cu cât, în decisiv, ea a pornit prost, fiind condusă cu 2-0 şi cu 3-1 de către Martina Trevisan (Italia, 27 de ani, 97 WTA). Aceasta a fost revelaţia ediţiei precedente de la French Open, atingând sferturile, unde Iga Swiatek a oprit-o. Ulterior, Swiatek a câştigat French Open 2020.

Venită la interviul de după meci, acordat pentru Eurosport , postul care transmite turneul de la Roland Garros, Cîrstea a explicat cheia victoriei pe care a obţinut-o, astăzi, în turul II.

„Un meci dificil, n-am jucat aşa cum mi-am dorit. L-am câştigat cu inima, am luptat enorm de mult. Atitudinea a compensat o dreaptă mai slabă sau un retur nu atât de bun. Sunt zile şi zile, nu m-am putut baza pe joc, am compensat cu inima, cu lupta, cu picioarele. Nu prea mă uit pe tablou, ştiu că o am pe Kasatkina, o iau meci de meci, nu mă gândesc acum la sferturi. Încerc să fiu mult mai prezentă, să mă bucur de moment, nu să-mi fac planuri“, a spus Cîrstea.