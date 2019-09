CFR - Lazio, decis de un francez ieşit din formă: Omrani a povestit cum l-a pregătit Dan Petrescu pentru un meci uriaş

Billel Omrani a început sezonul în forţă la CFR Cluj, punctând de opt ori în primele 12 meciuri.





Apoi însă, după returul cu Celtic (4-3), în care a reuşit o „dublă“, Omrani a avut o cădere de formă şi a reuşit să mai marcheze o singură dată, în weekend, în victoria din campionat cu Voluntari, scor 5-0.





Tocmai de aceea, vârful francez a pierdut primul „11“, iar Dan Petrescu a preferat să-l titularizeze pe Lacina Traore contra celor de la Lazio. Omrani şi-a primit şansa după pauză şi a profitat din plin de ea, deşi, până să marcheze, a avut o ratare uriaşă.





Ce a spus Billel Omrani?





*Dan Petrescu mi-a spus să încerc să fac diferenţa. Trebuie să accept că n-am fost titular, mi-a spus antrenorul că trebuie să fiu pregătit, indiferent când intru.





*A fost un joc dificil cu o echipă foarte bună. Ei au înscris primii, după aceea trebuia să întoarcem rezultatul. Suntem foarte fericiţi că am reuşit să facem acest lucru.





*La faza golului, am tras din prima, am dat-o în bară, iar apoi, când am văzut că portarul nu vine spre minge, am plasat-o cu capul.





*Sperăm să rămânem pe acest loc 1 în grupă până la final.





