Cea mai bună reclamă pentru Bucureşti: Peste 19.000 de alergători din 70 de ţări vor invada Capitala în weekend

În data de 8 octombrie a fost organizată conferinţa de presă pentru anunţarea celei de-a 11-a ediţii a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON, prilej cu care au luat cuvântul, Corina Vasile, Director Comunicare şi Relaţii Publice, Raiffeisen Bank, Ionuţ Niţoi, Director Hypermaket Colentina, Carrefour România, Adina Enea, Category Manager Specialities & Baked RO, Intersnack România, Vladimir Preda, Centrul pentru Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti-PROEDUS, Doina Melinte, Membră a Comitetului Olimpic si Sportiv Romăn, Nicolae Curta,Vicepreşedinte, Federaţia Română de Atletism, alături de Valeria Răcilă van Groningen, preşedinte Bucharest RUNNING CLUB şi Paolo Ottone, Director General Bucharest RUNNING CLUB.





Cea de-a 11-a ediţie a Raiffeisen Bank Maratonul Bucureşti aduce o serie de noutăţi:





- Platforma ENDU.Pentru această ediţie a Maratonului Bucureşti, alergătorii s-au putut înregistra fie pe platfoma proprie a Bucharest RUNNING CLUB cu care sunt deja familiarizaţi de la evenimentele trecute, fie pe platforma ENDU, funcţională, dar la a cărei optimizare încă se mai lucrează. Începând din anul 2019, înregistrarea la oricare dintre evenimentele organizate de Bucharest RUNNING CLUB se va face prin intermediul platformei ENDU. Platforma ENDU oferă avantajele unui cont personalizat, posibilitatea de a alege între 5 metode de plată diferite, integrarea cu aplicaţii mobile prin intermediul cărora să se poată urmări online evoluţia în timpul cursei. Pe platforma ENDU se pot face înscrieri şi la alte curse din Europa.





-- Aplicaţia Bucharest MARATHON. Disponibilă în Google PlayStore (ca aplicaţie independentă) şi AppStore (integrată în Sporthive Live App), aplicaţia este instrumentul care oferă hăţile curselor în format interactiv, posibilitatea de a urmări alergătorii în timp real pe parcursul curselor, clasamentele curselor în timp real, integrare cu platformele social media, transmisiunea live-streaming a ambelor zile de eveniment, informaţii despre eveniment, dar şi alte instrumente utile alergătorilor şi spectatorilor. Aplicaţia este dezvoltată de MYLAPS.





- Transmiterea live a curselor competitive ale Maratonului Bucureşti. Pentru prima dată în istoria evenimentului, cursele competitive care se vor desfăşura duminică, 14 octombrie din cadrul Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON, vor fi transmise integral în direct, pe un post de televiziune. Staţia TV care va face posibilă această transmisiune este Look Sport. În paralel, evenimentul poate fi urmărit şi online, în ambele zile, prin intermediul aplicaţiei Bucharest MARATHON, pe pagina de Facebook (facebook.com/BucharestMarathon) sau pe site-ul bucuresti-maraton.ro Transmisiunea online este efectuată cu sprijinul Vodafone - Partener Comunicaţii.





- Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON deţine certificarea Bronze Label acordată de IAAF( Asociaţia Internaţională a Federaţiilor de Atletism). Această certificare presupune-prezenţa atleţilor de elită (femei şi bărbaţi) care trebuie să fie de 4 naţionalităţi diferite; prezenţa la eveniment a unui observator IAAF care va monitoriza procesul astfel încât totul să fie în conformitate cu cerinţele IAAF; organizarea, împreună cu Agenţia Naţională Anti-Doping a controlului pentru alergători; traseul stradal trebuie să fie securizat şi închis circulaţiei auto şi trebuie să deţină un certificat valid IAAF al măsurătorii efectuate; cursele trebuie să se desfăşoare în condiţii de maxim siguranţă pentru alergători; asigurarea staţiilor de hidratare, prezenţa unor staţii TV cu acoperire naţională care să difuzeze evenimentul, controlul medical.





- Soluţii fotografice pentru toate cursele competitive de duminică. Participanţii tuturor curselor care se vor desfăşura duminică, 14 octombrie, vor beneficia de soluţiile fotografice, putând primi albume personalizate cu fotografiile proprii din timpul cursei. Participanţii trebuie să acceseze adresa tipărită pe numărul de concurs (www.bucharest-marathon.com/photos2018) şi să introducă în formularul de activare codul personal (cod alfanumeric, unic pentru fiecare alergător, tipărit pe numărul de concurs). Albumele foto sunt oferite de Raiffeisen Bank - cursa de maraton, Volkswagen - cursa de semimaraton, Vodafone - cursa de 10 KM, Bucharest RUNNING CLUB & Pixoner - cursa de maraton ştafetă şi vor fi generate automat, în maximum 24 de ore de la terminarea curselor. Totodată, prin intermediul aceleiaşi platforme, alergătorii vor avea şi posibilitatea de a-şi achiziţiona propriile fotografii (în format high-res), sumele încasate urmând a fi donate integral.

Sâmbătă 13 octombrie se va desfăşura Cursa Populară Ciuc Radler, începând cu ora 10.00. Adolescenţii cu vârste cuprinse între 14-19 ani vor putea să concureze, sâmbătă, 13 octombrie, la Cursa Adolescenţilor Carrefour pe o distanţă de 2,5 km, începând cu ora 11.30. Participanţii se pot înregistra la Sport Expo DOAR în ziua cursei – sâmbătă, 13 octombrie– în funcţie de programul oficial. Alergătorii înregistraţi online îşi vor ridica kit-ul de participare în ziua de sâmbătă, până la ora 10.00 am. Kit-urile rămase nesolicitate, pentru care nu există participanţi înregistraţi, se vor distribui la ora 10.00 am, celor prezenţi şi care vor dori să alerge. Premiile sunt oferite de către Carrefour România şi constau în produse IT.





Începând cu orele 13:00, la Cursa Copiilor POM-BÄR, vor lua startul din Piaţa Constituţiei, toţi copiii cu vârste cuprinse între 0-13 ani, fiecare categorie de vârstă şi gen va avea start diferit, coridorul de start fiind împărţit pe sectoare, pe distanţe cuprinse între 0,9-1,4 km. Copiii cu vârste cuprinse între 6-13 ani vor alerga singuri, iar cei în intervalul 0-5 ani vor participa alături de părinţi. Numărul maxim de participanţi în cadrul Curselor Copiilor este 3600, iar pentru fiecare categorie de vârstă şi gen nu vor concura mai mult de 400 de copii. Cursele Copiilor POM-BÄR sunt gratuite. Pentru Cursa Copiilor, kiturile de participare se pot ridica în dimineaţa zilei de sâmbătă, 13 octombrie începând cu orele 7:00 din Sport Expo (Piaţa Constituţiei) iar cei care nu s-au înregistrat online, dar vor să alerge, pot veni, de asemenea, la Sport Expo pentru a ocupa ultimele locuri libere. Bucharest RUNNING CLUB anunţă organizarea Curselor Copiilor în mod necompetitiv pentru toate evenimentele BRC, prin eliminarea clasamentelor şi a premiilor bazate pe clasament. La sfârşitul Curselor Copiilor POM-BÄR va fi organizată o tombolă iar înscrierea se va face în ziua concursului prin completarea talonului de participare şi depunerea lui în urna de pe scenă amplasată în Piaţa Constituţiei. POM-BÄR îşi întâmpină câştigătorii cu premii variate, de la trotinete de diferite dimensiuni, boxe wireless precum şi jocuri constructive.Fiecare categorie de vârstă şi de gen are alocată o urnă specială.Tombolele se desfăşoară în data de 13 octombrie, în intervalul orar 13:00-16:00, separat pentru fiecare categorie de vârstă şi de gen.Primele 3 şcoli şi primele 3 licee/colegii cu cei mai mulţi participanţi vor fi premiate cu echipamente oferite de POM-BÄR.





Pe toata durata zilei de sâmbătă, 13 octombrie în Piaţa Consittuţiei,toţi copiii se pot distra şi pot face sport alături de mascotele şi de Ursuleţul POM-BÄR, în cadrul circuitului de labirint, cabina foto trăznită oferite de POM-BÄR.





Sâmbătă 13 octombrie şi duminică,14 octombrie, Carrefour România îi aşteaptă pe alergători în Piaţa Constituţiei cu doua food truck-uri – “Say Cheese” si “Copanel sau Aripioara” – care le oferă alergătorilor şi susţinătorilor un meniu delicios, ce va avea în componenţă şi ingrediente bio. Mai mult, alături de cele două food truck-uri, retailerul vine cu o surprinzătoare propunere de street food, un colţ de sănătate compus din fructe uscate şi proaspete din care se vor prepara sucuri pe loc, sandvişuri delicioase, cât si salate din legume bio.





Duminică, 14 octombrie vor avea loc cursele competitive pentru adulţi. La orele 08.00, vor lua startul alergătorii de la cursa 10km Individual. La 9:30, încep cursele de maraton, semimaraton şi Ştafetă(10km+10km+13km+ 9,2 km). Participanţii deja înregistraţi sunt aşteptaţi să îşi ridice kit-urile de la Sport Expo, spaţiul special amenajat în Piaţa Constituţiei. Cei care nu s-au înregistrat online, dar vor să alerge, pot veni de asemenea la Sport Expo pentru a ocupa ultimele locuri libere vineri, 12 octombrie, între orele 15:00-20:00, sâmbată 13 octombrie, între orele 11:00-20:00, când se pot înscrie şi/sau ridica kit-uri precum şi duminică, 14 octombrie, în intervalul orar 07:00-07:30 (doar cei care sosesc in Bucureşti în dimineaţa competiţiei). Se vor acorda premii primilor 5 clasaţi ai fiecărei curse. Campionii din clasamentul general de la cursele de 42 km Raiffeisen Bank, 21 km Volkswagen, 10 km individual Vodafone şi Ştafetă vor primi premii în bani iar caştigătorii de la categorii de vârste vor primi produse şi servicii.





La cea de-a 11-a ediţe a Maratonului Bucureşti, Volkswagen va oferi serviciul Volkswagen VideoRunning Experience alergătorilor de la cursele competitive, filme personalizate cu imagini proprii din timpul curselor. Acestea vor fi publicate pe paginile personale de Facebook, începând de miercuri, 17 octombrie În prealabil, alergătorii vor trebui să se autentifice pe site-ul evenimentului - www.bucuresti-maraton.ro - în secţiunea dedicată.





World Class România va ajuta alergătorii mici şi mari să se încălzească şi să-i ţină în formă în Piata Constituţiei, participanţii având posibilitatea de a participa la sesiuni de fitness susţinute de cei mai cunoscuţi profesionişti în domeniu.





Ajuns la cea de-a zecea ediţie, “ONG Challenge” este provocarea adresată celor 24 cauze partenere ale Semimaratonului Bucureşti precum şi tuturor alergătorilor care vor avea ocazia să voteze cel mai bine gestionat punct de hidratare şi /sau punct de animaţie întâlnit pe traseu. Pe toată durata desfăşurării curselor, pe traseu vor fi amenajate peste 25 de puncte de hidratare şi de divertisment, pentru a încuraja alergătorii, aceştia având disponibilitatea de a vota ONG-ul care a venit cel mai mult în sprjinul lor. Pe traseu vor fi amenjate puncte de divertisment, de unde numeroşi artişti vor încuraja alergătorii prin muzică şi dans live.





Ambasadorii Bucharest RUNNING CLUB şi personalităţile tv care vor fi prezenţi pe 14 octombrie în Piaţa Constituţiei la linia de start sunt: campioanele olimpice- Camelia Potec, Camelia Lupaşcu, Georgeta Damian Andrunache, Viorica Susanu, Doina Ignat, Camelia Macoviciuc, Adelina Cojocariu Boguş, campioanele Anca Bucur, Anca Surdu, actoril Marius Manole şi Rareş Florin Stoica, realizatorii radio-TV Emma Zeicescu (TVR), Mihai Rădulescu (TVR), Sonia Argint Ionescu (TVR).





Evenimentul va fi transmis în direct pe site-ul propriu www.bucuresti-maraton.ro/live şi pe pagina de Facebook www.facebook.com/BucharestMarathon , cu sprijinul Vodafone, Partener Comunicaţii. Pe lângă vizualizarea imaginilor de start/sosire şi premiere, veţi afla informaţii despre ceea ce se întâmplă pe traseu, despre cauzele sociale pentru care se aleargă şi despre personalităţile prezente în studioul mobil amenajat în Piaţa Constituţiei. Transmisia va avea loc sâmbătă 13 octombrie între orele 9:00 – 17:00 şi duminică 14 octombrie, între orele 7:45 – 14:30. Noutăţi şi informaţii despre alergători, cauze, performanţe, parteneri, echipe, nutriţie şi multe altele pot fi citite în revista “Alerg” – revista oficială a Raiffeisen Bank Maratonul Bucureşti – care va fi distribuită alergătorilor la ridicarea kit-ului.