Halep, mesaj optimist după ce a acces în semifinalele Transylvania Open. Ce spune Simona despre problemele la spate

„M-am bucurat să fiu pe teren, sunt bucuroasă că am putut câştiga şi că voi juca în semifinale. Am fost bine din punct de vedere medical. De fapt, au fost mici probleme, durerea nu a dispărut complet, dar am ştiut cum să gestionez situaţia. Nu contează pe cine voi întâlni în semifinale, amândouă joacă bine. Dar, cu oricine aş juca, voi da totul!”, a precizat la finalul partidei Simona Halep.

Cu o zi înainte de meciul cu Jaqueline Cristian (6-1, 6-1), Simona Halep a avut probleme cu spatele şi a fost nevoită chiar să ceară intervenţia medicilor în timpul partidei cu Gracheva. Câteva şedinţe de fizioterapie şi totul a revenit aproape la normal.