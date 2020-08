Ce înseamnă managementul unei echipe de motociclism viteză

Motociclismul viteză este unul dintre sporturile care se bazează mult pe susţinerea comunităţii celor pasionaţi, astfel încât provocarea de a fi prezenţi este permanentă, aşa cum aflăm din interviul cu managerul Team BMR EXE Software, Cătălin Tudor (foto, jos).

Ce înseamnă managementul unei echipe de racing, în câteva rânduri?

Întotdeauna, un rezultat bun te face să uiţi de toate problemele şi greutăţile. Cred că este prima dată, când mă gândesc cu adevărat la cât de complex este acest proces. Acordăm o atenţie mare pentru recrutarea de piloţi, crew staff, mecanici, lucrul cu oamenii, formarea şi administrarea echipei tehnice, relaţia cu sponsorii şi partenerii, organizarea logistică a părţii de racing, adică antrenamente şi weekend-uri de curse. Tot noi ne ocupăm de marketing şi promovare, management financiar şi chiar motivarea şi apropierea de fiecare om din echipă. Practic, managementul unei echipe de motociclism viteză înseamnă toate acestea şi poate multe altele, care nu-mi vin în minte.

Cum se formează un colectiv, ce provocări ai întâmpinat, până ai reuşit acest lucru?

Din experienţa mea, de până acum, pot să spun că un colectiv se formează în timp. Principala provocare, după părerea mea, este să găseşti acei oameni, care să aibă mai multe lucruri în comun, decât diferite: de la vârstă, până la activităţile desfăşurate zilnic sau hobby-uri şi stil muzical preferat. Poate părea puţin, dar când o dată la două săptămâni ne petrecem poate mai bine de 72 de ore împreună, în condiţii extreme, ajunge să fie foarte important. Nu ştiu dacă am reuşit în totalitate, până acum, dar sunt destul de mulţumit şi este principala mea preocupare în continuare.

Cum s-au „sudat” relaţiile oamenilor din echipa ta şi, de asemenea, cum s-au menţinut, în perioada izolării şi pauzei de antrenamente&co?

Sigur că nu poţi, întotdeauna, să obţii „tot”, dar am devenit ca o familie, ţinem cont unii de ceilalţi şi asta e cel mai important. În perioada de izolare, am ţinut legătura atât prin aplicaţiile de mesagerie sau telefonic, cât şi prin video-conferinţe. Această izolare ne-a făcut să acumulăm tensiune şi frustrări, căci am întârziat activitatea competiţională cu mai bine de două luni, dar pe de altă parte, ne-a şi dat timp să mai rezolvăm diferite situaţii şi să ne concentrăm asupra unor lucruri, pe care poate le-am mai neglijat, în trecut.

Ne poţi povesti puţin şi despre „lupta” pentru a aduce sponsori?

Într-adevăr, acest „full-time job” poate fi numit „luptă”, în încercarea de a atrage fonduri dinspre sporturi mai populare, precum fotbalul, către motociclismul viteză, care abia de câţiva ani a reuşit să revină în atenţia publicului, prin evenimentele organizate pe circuit, prin promovarea intensă în social media şi chiar pe micile ecrane. Cel mai mult timp ni-l petrecem în această activitate de conştientizare şi atragere a publicului privitor, pentru că, nu-i aşa, publicul aduce „vizualizări”, iar vizualizările aduc sponsori. În plus, pachetele noastre de sponsorizare au devenit din ce în ce mai diverse şi adaptate la nevoile partenerilor noştri: includerea numelui sponsorului principal în denumirea echipei de curse, experienţe pe circuit, clipuri de promovare, participare şi organizare evenimente cu piloţii şi materialele de concurs pentru şi împreună cu partenerii noştri şi multe altele. În final, pot spune cu mâna pe inimă că atenţia noastră se îndreaptă în procente egale, atât către piloţii noştri care „produc” rezultate, cât şi către partenerii şi sponsorii noştri, care fac acest lucru posibil prin suportul financiar şi material oferit.

Motociclismul viteză este un sport care se bazează mult pe comunitatea lui (cel puţin aşa pare de la mine, putem adapta întrebarea, dacă nu am intuit realitatea). În ce mod reuşeşti să ţii oamenii aproape de echipă şi să fii prezent constant în comunitate?

Este adevărat, principala „sursă” de public este comunitatea moto şi ei sunt primii spectatori, de aceea ne străduim să organizăm cât mai multe evenimente de „track experience” şi îi targetăm prin toate mijloacele de social media. Cu toate acestea, având în vedere specificul acestui sport, ne dorim să „muşcăm” şi din „felia” de public amator de sporturi cu motor. În acest sens, depunem toate eforturile, atât noi, cât şi organizatorii competiţiilor, să fim cât mai prezenţi pe TV, atât cu transmisiuni live, cât şi înregistrări şi rezumate, pentru a crea o anumită obişnuinţă şi de ne asigura că avem un „rating” cât mai mare.

Care este bilanţul competiţional, de la startul sezonului şi până acum?

Deşi am avut parte de o întârziere de aproape două luni, suntem deja la jumătatea anului competiţional, atât în campionatul privat MotoRC, cât şi în Campionatul Naţional&Est-European. Rezultatele echipei noastre, TeamBMR EXE Software, sunt conform aşteptărilor şi pregătirii sportivilor noştri, astfel:

MotoRC

Stock 1000 cc - „Clasa regină”, ocupăm locul doi în campionat, prin Bogdan Buleandra;

Stock 600 cc – ne aflăm pe a doua şi a treia poziţie, graţie lui Florin Bîrlădeanu şi Alexandru Meremzoi;

Rookies 600 cc – ne bucurăm să fim pe primul loc în campionat, mulţumită lui Georgian Radu;

Stock 300 cc – ocupăm locul al şaselea prin Ionuţ Alexandru.

Campionatul Naţional&Est-European BMU

Supersport – locul doi în naţional şi patru în Est-European, prin Florin Bîrlădeanu;

Formula 600 cc – locul doi în naţional şi cinci în Est-European, prin Georgian Radu.

În ceea ce priveşte obiectivele pentru anul competiţional 2020, acestea sunt următoarele:

MotoRC

Stock 1000 – menţinere pe podium sau în Top5 cu Bogdan Buleandra;

Stock 600 – locul doi prin Florin Bîrlădeanu şi locul trei prin Alexandru Meremzoi;

Rookies 600 – primul loc şi titlul de „Rookie of the year”, pentru a continua tradiţia începută, anul trecut, când am obţinut acest titlu la clasa Rookies 1000.

Campionatul Naţional

Clasa Supersport 600 cc – titlul de vicecampion al României, prin Florin Bîrlădeanu în spatele mult mai experimentatului şi titratului sportiv, Ionel Pascota.

Clasa Formula 600 cc – podium prin Georgian Radu.