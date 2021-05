Cătălina Ponor, chinul din spatele gloriei: „Am început să plâng de bubuia solul sub mine“. Cum a liniştit-o Mariana Bitang

Considerată caz unic în istoria gimnasticii româneşti, Cătălina Ponor a participat la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice: Atena 2004, Londra 2012 şi Rio 2016. A petrecut aproape 20 de ani în sala de gimnastică. Prima dată s-a retras din activitatea competiţională în 2007, dar a revenit în forţă după o pauză de patru ani, în 2011, sub îndrumarea antrenorilor Octavian Bellu şi Mariana Bitang, la rândul lor proaspăt reveniţi la lot. În 2012 a participat la Jocurile Olimpice de la Londra, devenind prima gimnastă din România care a urcat pe podiumul olimpic la 25 de ani fără câteva zile. După Londra, s-a retras din nou din activitatea competiţională.

„E greu să ai tabela în faţă să vezi că eşti pe locul 3, după care, la două minute să vezi că eşti pe locul patru.(...) Când am plecat din sala de concurs şi m-am dus în sala de antrenament, pentru că trebuia să mă pregătesc pentru finala de la sol, m-am aşezat într-un colţ şi am început să plâng de bubuia solul sub mine. Domnul Belu a venit să mă încurajeze să merg mai departe, iar eu i-am spus că nu vreau să mai concurez.(...) Şi am auzit-o pe doamna Mariana din colţul celălalt al sălii care mi-a spus să nu mai fac „ponorisme” în sală şi, ori să mă duc la sol şi să dau tot ce pot, ori dacă nu, să-mi iau bilet la primul avion şi să mă duc acasă. (...) Atunci mi s-au uscat lacrimile şi m-am dus direct în sala de concurs”, a declarat Cătălina Ponor.

