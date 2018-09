Buzărnescu, desfiinţată: Românca e acuzată că a „furat“ prima de la US Open. „Ne-a spus că a avut o viaţă grea!“

Mihaela Buzărnescu a „reuşit“ să-şi strice un pic imaginea în lumea tenisului cu preţul sumei de 27.000 de dolari. Atât a încasat sportiva de 30 de ani pentru că s-a înscris pe tabloul principal de la US Open, însă s-a retras cu două ore înaintea meciului din turul I cu Marketa Vondrousova (103 WTA).





Drept urmare, cehoaica a înfruntat-o pe Mona Barthel (111 WTA), iar Buzărnescu a încasat jumătate din suma pe care ar fi primit-o, dacă ar fi intrat pe teren şi ar fi dus meciul la bun sfârşit. Ceea ce era imposibil, având în vedere că românca s-a întors în România în cârje!





Practic, Buzărnescu a insistat să-şi folosească dreptul de a se înscrie pe tabloul principal de la US Open 2018 doar pentru a primi suma de 27.000 de dolari. Decizia ei a dat acum naştere la un scandal de proporţii! De ce? Pentru că în cazul în care Buzărnescu nu s-ar fi înscris la US Open 2018, locul ei ar fi fost luat de Mandy Minella (144 WTA).





Antrenorul lui Minella, Tom Sommer, a început acum un caz împotriva lui Buzărnescu. Concret, mai întâi, a reclamat-o pe românca la WTA, iar apoi la organismul care se ocupă de integritatea tenisului!





Mai mult, Sommer a vorbit pentru cei de la SpoX, iar declaraţiile sale incendiare au fost preluate şi de Digi Sport.





Ce a spus Tom Sommer?





*Când Mihaela Buzărnescu s-a accidentat la Montreal şi a scris pe Twitter că nu va putea juca la US Open credeam că Mandy va intra pe tablou. Când am ajuns la New Haven, Mihaela era încă pe lista de start.





*I-am contactat pe cei de la WTA şi mi s-a spus că Buzărnescu e la New York şi încearcă să se recupereze. A scris şi ea pe Twitter asta. Am întrebat un doctor şi pe fizioterapeutul nostru dacă e posibil să joci cu ligamentul afectat şi mi-a zis că nu e nicio şansă, că durează între şase şi opt săptămâni până când revii la normal.





*Am contactat WTA din nou şi nu mi se pare normal ca atunci când ai un diagnostic şi ştii că eşti accidentată să te mai înscrii la concurs.





*Cei de la WTA mi-au spus că nu se poate face nimic, că totul depinde de Federaşia de Tenis din SUA, deoarece turneul are loc la New York. Apoi am făcut o plângere la organismul care se ocupă de integritatea tenisului pentru a pune presiune pe WTA. Şi pentru a fi siguri că-i spun Mihaelei cum stau lucrurile: dacă ar fi jucat, ar fi fost zeci de pariuri pe adversară. Dar nimic nu s-a întâmplat.





*Buzărnescu a încasat un milion de dolari în acest an. Chiar avea nevoie să ia 27.000 de dolari într-un asemenea mod?





*Mandy i-a scris un mesaj Mihaelei, spunând că înţelege totul, dar că există o limită! Mihaela i-a răspuns că a avut o viaţă grea şi că a trecut prin situaţii similare! Cel puţin ultima parte e pură ficţiune.





*Suntem în contact cu o echipă de avocaţi din Orlando. Nu e vorba despre domnişoara Buzărnescu, ea a acţionat legal, deşi din punct de vedere moral lucrurile sunt discutabile. WTA trebuie să-şi asume însă responsabilitatea.





*Ei au anunţat că Mihaela nu va juca la US Open, apoi au retras ştirea. Au editat articolul de pe site-ul oficial. Per total, un gest stupid făcut de domnişoara Buzărnescu, gestionat foarte prost de WTA, ne-a costat foarte mult timp, energie şi bani. Ceva de acest gen n-ar mai trebui să se întâmple pe viitor.