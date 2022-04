Burleanu, imbatabil: Cum a transformat ambalarea spectaculoasă a eşecului într-o adevărată artă

Fotbalul românesc adună contraperformanţele pe bandă, însă măcar a ieşit ceva bun şi din această situaţie: arta de a ambala eşecul frumos şi de a-l prezenta spectaculos.

Iar din acest punct de vedere, Răzvan Burleanu (37 de ani) e chiar imbatabil! Dovadă şi faptul că, după 4 ani în care naţionala mare, cea care contează cu adevărat pentru suporteri, a ratat tot ce se putea, Burleanu a obţinut cea mai categorică victorie, de când e la „Casa Fotbalului“. Dacă la precedentele alegeri, el a avut ceva emoţii, mai ales la scrutinul din martie 2014, când s-a impus abia în turul II, acum victoria sa l-ar fi făcut invidios şi pe Nicolae Ceauşescu, dacă dictatorul ar fi trăit şi astăzi. Iar asta pentru că Burleanu a fost reales în fruntea FRF, cu unanimitate de voturi!

Discursul, pe măsura atmosferei din tribune

Această victorie magnifică a fost însoţită de un discurs pe măsură. Citind declaraţiile de mai jos, simţi nevoia să te uiţi pe bilanţul naţionalei, pentru a te asigura că vorbim despre România, echipa care ratează Mondialele şi Europenele într-o veselie.

Iată cele mai savuroase afirmaţii făcute de Răzvan Burleanu care, dacă într-o zi n-ar mai fi la FRF, ar putea avea o carieră de succes în politică sau în orice corporaţie în care limbajul de lemn e la mare căutare:

*Dragi coechipieri, când am candidat în 2014, am făcut-o, având ca scop modernizarea fotbalului românesc. Între timp, au trecut 8 ani în care am lucrat pentru a produce o schimbare care să conecteze fotbalul românesc la fotbalul de performanţă.

*Din 2014, viziunea noastră a fost ca fotbalul românesc să devină cel mai important fenomen social din România şi să asigure prosperitate. Anul trecut, am aprobat strategia FRF pentru 2021-2026, strategia tehnică şi strategia pentru dezvoltarea fotbalului feminin. Vom adăuga alte trei documente în lunile următoare: strategia pentru dezvoltarea futsalului, strategia de responsabilitate socială şi strategia pentru fotbalul de bază.

*Am ajuns la peste 300.000 de practicanţi ai celui mai iubit sport din România, organizăm 56 de competiţii la nivel naţional, la care se adaugă cele organizate la nivel regional. În 2014, erau 21. Dintre acestea, 18 sunt dedicate juniorilor. România e reprezentată de 19 loturi naţionale. În ele am investit peste 6 milioane de euro în 2021.

*Fotbalul feminin a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Peste 66.000 de fete practică fotbalul. În 2013, erau doar 330.

*Mi-aş fi dorit să am un contracandidat, să dezbatem idei şi opţiuni, să avem contraargumente. Singurul lucru pe care îl extrag este că arătăm unitate şi determinare, în drumul pe care îl străbatem deja de opt ani. Nu vin singur, ci alături de o echipă, echipa mea, a FRF, echipa dumneavoastră. Este un mix între entuziasmul noilor generaţii şi experienţa celor mai în vârstă. Nu am nicio îndoială că nu vom reuşi în noua noastră misiune. Am reuşit să depăşim mai multe momente de criză, să demonstrăm că putem crea noi generaţii competitive. Să nu uităm că împreună suntem o forţă, că suntem mai buni împreună.

*Vă mulţumesc pentru încredere şi pentru această sursă de prietenie. Asta îmi dă energie. Energia de a continua pe drumul integrităţii, corectitudinii şi al transparenţei, energia de a trece peste criticile nefondate şi de a lupta pentru cel mai important lucru câştigat în aceşti 8 ani: o competiţie corectă.

Păcat că preliminariile ne încurcă... Seria vorbelor goale a fost completată de ministrul Sporturilor, Eduard Novak (foto): „Îl felicit pe Burleanu pentru tot ce face şi că vrea ca fotbalul românesc să fie ce a fost odată. Vreau ca fotbalul românesc să fie sprijinit de Guvern şi să ne bucurăm de rezultate, aşa cum au fost cele din urmă cu câţiva ani“. Aşadar, viitorul sună glorios: cu Răzvan Burleanu spre noi culmi! Păcăt doar că nu se acordă şi calificările prin aplauze, din oficiu, pentru toată lumea.