Bucurie în stare pură: Antrenoarea Biancăi Ghelber, copleşită de lacrimi după aurul elevei sale VIDEO

Prima care a comentat aurul câştigat de Ghelber a fost Mihaela Melinte. Asta până când lacrimile i-au întrerupt discursul: „Bineînţeles că sunt foarte fericită. Mi-am dorit această medalie, nu argint sau bronz. Se pare că Doamne-doamne a avut grijă de noi, având în vedere că am fost plecate de 4 luni de acasă. Sunt fericită...“.

VEZI INTERVIUL ACORDAT DE MIHAELA MELINTE

Bianca a sărbătorit victoria cu...Victoria, fiica ei de 7 ani pe care a luat-o în braţe chiar pe pistă. Când a venit în zona de interviuri, Ghelber cu greu şi-a găsit cuvintele.

„Visez...Fascinant! Încă nu realizez, dar simt că medalia asta era pentru mine, sincer, şi mi-am dorit-o din tot sufletul. Mi-am dorit foarte mult ca familia mea să fie la o competiţie mare cu mine şi asta s-a întâmplat aici. Mă bucur mult că au fost cu mine aici, m-au susţinut şi mi-au dat forţă şi putere. Am trăit această finală cu emoţie, cu stres şi cu dorinţă de a câştiga. Când am văzut că sunt campioană europeană, a fost o bucurie imensă. Mi-am dorit asta din tot sufletul. În primul rând, mi-am dorit o medalie, nu neapărat să câştig locul 1. Deşi mi-am dorit şi asta, dar nu m-am gândit la acest obiectiv, că era prea mult“, şi-a început Bianca discursul.

„Am 22 de ani de sport şi e prima mea medalie la seniori. Am muncit mult, mult pentru ea. Muncă şi dăruire. Am fost plecată atât de mult timp de lângă familie, plus multe alte sacrificii... Dar Dumnezeu m-a ajutat. Eu sper să fiu bine până la Paris (n.r. – Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024) şi acolo să fiu cea mai puternică şi să-mi îndeplinesc visul“, a completat sportiva de 32 de ani.

VEZI INTERVIUL ACORDAT DE BIANCA GHELBER

CITEŞTE ŞI: