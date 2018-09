Bratu în pericol! Dinamo poate schimba antrenorul după ultimele rezultate

Parcusrul sub aşteptări al câinilor, care au trei victorii şi un egal, poate determina înlocuirea antrenorului Florin Bratu. "E greu de suportat acest eşec. E o înfrângere care ne doare, mai ales că am jucat acasă. Din păcate, iată că lipsa de maturitate îşi face simţită prezenţa. Nu reuşim să securizăm poarta pentru a nu mai lua goluri copilăreşti. Nu am reuşit să facem prea multe, vom vedea ce se va întâmpla. E lipsă de maturitate în multe momente, am mai spus asta. E greu să găseşti o echipă de bază când pierzi meci de meci. Continuăm să primim goluri, suferim şi pe fază ofensivă însă. Nu am reuşit să înscriem mai mult, deşi meritam", a zis Bratu la Look TV, vorbind şi despre posibila sa demitere: "Am o relaţie bună cu conducerea, vom vedea ce va fi zilele viitoare. Mie îmi place să lupt până la ultima picătură de energie".