Boris Becker, în stare de şoc: Ce a spus după ce a văzut imaginile cu Djokovici la US Open

Fostul antrenor al sârbului, legendarul Boris Becker (52 de ani), l-a compătimit pe Nole pentru incidentul de la US Open, însă n-a contestat corectitudinea deciziei luate de arbitru. „Sunt la fel de şocat ca voi toţi. Eu şi Novak avem o relaţie specială, ne sunăm familiile, discutăm regulat. E probabil cel mai dificil moment, din întreaga lui carieră. A încălcat regulile, decizia e una corectă. Cel mai mare star a părăsit US Open, grea hotărâre, dar trebuia să fie luată. Momentul în care a trebuit să părăsească arena a fost cel mai dificil din carieră. Era în forma vieţii lui, neînvins întreg anul, pe drumul către trofeul de Grand Slam cu numărul 18. Nu mai are nimic, acum merge acasă. Ştia exact că a făcut o mare gafă, dar ăsta e sportul. El e fair-play, un caracter puternic, va reveni. Dar e un moment negru֧“, a spus Becker, pentru Eurosport.