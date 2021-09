Bianca Andreescu s-a calificat în optimi la US Open

Andreescu a învins-o în turul trei pe sportiva belgiană Greet Minnen, numărul 104 mondial, scor 6-1, 6-2, transmite News.ro.

În runda următoare, Bianca Andreescu o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre favoritele 10 şi 17, Petra Kvitova (Cehia, 11 WTA) şi Maria Sakkari (Grecia, 18 WTA).

Potrivit GSP.r o, în vârstă de 21 de ani, Andreescu este pentru prima oară în optimile unui turneu de Grand Slam după victoria din 2019 de la Flushing Meadows!

Jucătoarea de origine română nu a evoluat la ediţia de anul trecut a Grand Slamului american. Conform sursei citate, Bianca Andreescu nu a pierdut niciun meci pe tabloul principal de la US Open, singurele ei înfrângeri venind în 2017 şi 2018, când a evoluat în calificări.

De altfel, Bianca nu a jucat niciun meci oficial în 2020. „Lucrez cu mine să mă gândesc doar la ce joc pe moment, dar am multe flashback-uri când sunt pe teren la US Open. Aş spune că e un lucru bun, fiindcă îmi aduce aminte de ce am făcut în 2019”, explica cu un tur înainte, transmite GSP.ro.