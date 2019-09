Begu, cădere nervoasă la Taşkent: Dialogul incredibil pe care l-a avut cu antrenorul ei s-a auzit la televizor

Irina Begu are un final de sezon de coşmar! În primul rând, din iulie până acum, sportiva de 29 de ani n-a legat două victorii! Ultima data a reuşit acest lucru la BRD Bucharest Open, trecând de Krunici (133 WTA) şi de Juvan (131 WTA), după care s-a oprit în faţa lui Siegemund (79 WTA).

De atunci, au urmat cinci turnee în care Begu a înregistrat un bilanţ catastrofal: 3 victorii, 5 înfrângeri. Iar ultimele ei trei meciuri în circuitul feminin au însemnat trei eşecuri! Ultima înfrângere a venit, astăzi, la Taşkent (Uzbekistan), scor 7-6, 4-6, 4-6 cu Martincova (135 WTA).

La un moment dat, în setul doi, Begu a avut o discuţie pe teren, cu antrenorul ei, Artemon Apostu, dialogul incredibil putând fi auzit la Digi Sport, postul care a transmis meciul:

*Irina Begu: Îţi dai seama cât de praf sunt pregătită fizic?... Cât de praf!

*Artemon Apostu: OK, uite ce putem să facem acuma ca să găsim o soluţie în momentul ăsta, că eşti acolo, eşti în set. Încearcă să nu tai deloc energie din vârful rachetei şi de la ce faci din braţ.OK? Încearcă să urci..

*Irina Begu: Nu mai pot să împing în picioare, e simplu.

*Artemon Apostu: OK, OK, OK, stai mai puţin la raliuri, poate, dacă simţi asta. Dar încearcă, dacă eşti bine pe minge, să iuţeşti, OK? Nu cu intenţia de a da winner, da? Cât să apeşi suficient cât să vină următoarea minge ok. Da? Încearcă să faci asta. Iute vârful acolo şi încerci uşor să intri...

*Irina Begu: Dar cu cât deschid unghiul mai mult, cu atât nu greşeşte şi aleargă mai mult. Trebuie să-i dau numai pe mijloc.

*Artemon Apostu: Cu reverul poţi să faci asta, ok? Mai ales când fixezi crossul ăla cu ea, să nu mai dai acolo, să dai următoarea pe mijloc, pe forehand. Da? Încearc-o.

