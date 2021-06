Becali, declaraţii şocante: „Creţu? Mi-a zis Hristos a înviat! Domnul o să ne facă punctaj“

Alexandru Creţu (29 de ani) e noul jucător al FCSB, el semnând pe trei ani, după ce a a evoluat în campionatul Sloveniei, la NK Olimpija şi la Maribor, între 2017 şi 2021.

Mijlocaşul defensiv - poate evolua şi ca stoper - Creţu a acceptat să bată palma cu vicecampioana Ligii I, după ce a primit un contract destul de bun, cu sume foarte mari pentru nivelul Ligii I, după cum „Adevărul“ a scris aici.

La prezentarea jucătorului, Gigi Becali a explicat, în stilul său caracteristic, motivele pentru care l-a luat pe Alexandru Creţu la echipă.

Ce a spus Gigi Becali?

*Eu v-am spus că vreau doi fundaşi centrali. El e unul, iar azi l-am contactat pe Şeroni (n.r. - Alin Şeroni, FC Botoşani). Dacă îl lasă liber, îl aduc. Becali vrea un lucru: nu mai vreau să dea nimeni gol cu capul la mine. Noi luăm gol din faze fixe. N-avem fundaşi centrali în România, se plângea şi Dică. Nu mai există fundaşi ca Gică Popescu, Belodedici, dar măcar să dea cu capul în minge.

*N-am nevoie să fie Sergio Ramos, dar măcar să dea cu capul în minge. Nu mai vreau să ne dea nimeni gol cu capul. Să vină unul de 1,60 metri şi să dea gol cu capul de la mine din careu. Nu se mai poate! O să am doi războinici.

*Creţu nu ştie, dar de ce m-a încântat el pe mine. Rar mi s-a întâmplat, dar el mi-a zis din start: «Hristos a înviat!» Şi azi, când l-am sunat, a făcut la fel. Cu tărie şi cu bărbăţie şi cu atitudine. El a avut-o, bravo lui. L-am ratat pe Burcă (n.r. - Andrei Burcă, CFR Cluj), pentru că n-au vrut alţii să-l aduc (n.r. - Mihai Stoica, manager FCSB).

*Ştiţi că Todoran (n.r. - Dinu Todoran, noul antrenor de la FCSB) era în biserică când l-am sunat şi l-am pus antrenor. Aşa lucrez eu, alţii sunt mai deştepţi ca mine şi după aia intră în faliment. Eu lucrez după ce zice Domnul.

*Hai să vedem şi cu campionatul ăsta, că face Domnul ceva mai bine pentru tine, că poate nu eram pregătiţi să luăm campionatul acum. Poate face Domnul, punctaj, coeficient, Liga Campionilor.

*L-am văzut pe Creţu acum 6-7 ani şi nu era el mare mingicar, dar dădea cu capul. Am tot vorbit despre Creţu, l-am vrut acum 6-7 ani, aşa a fost atunci, să nu vină, vine acum. El spune că acum e mai bine, că e mult mai bun. Am vorbit cu el, cred că o să fie bine. Îmi place comportamentul lui. N-are nicio emoţie, nimic. Mi-a spus că vrea să câştige toţi banii din contract, să fie linişte. Are 3 ani contract, 3 campionate vrea să ia. Şi vrea să ia şi din Liga Campionilor toţi banii.