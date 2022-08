Atmosferă fabuloasă pe Arena Naţională. 40.000 de spectatori au sărbătorit calificarea FCSB în play-off-ul Conference League

După 1-0 în tur, roş-albaştrii au forţat atât cât să se desprindă pe tabelă. Avertizaţi de bara oaspeţilor din minutul 10, gazdele s-au aruncat în atac şi, în minutul 28, au deschis scorul în urma unei faze superbe. Octavian Popescu a trimis o pasă genială, cu exteriorul, către Bogdan Rusu, atacantul adus de la Mioveni a reluat inteligent, peste portar, din unghi. Mingea s-a dus în bară, a sărit la Cordea, care a împins-o, din 6 metri, în poarta goală.

În partea secundă, slovacii l-au încercat de câteva ori pe Târnovanu, însă calificarea nu s-a mai pus la îndoailă. FCSB-iştii au fost încurajat non-stop de peste 40.000 de suporteri fanatici, care au creat o atmosferă fabuloasă, mai ales la final, când s-a sărbătorit calificarea.

”Sunt mulţumit de calificare. Mai trebuiau ceva goluri. Am marcat, am jucat foarte bine, nu am riscat nimic. Rusu m-a împresionat. Iar Dawa e ”pe aici nu se trece”. Dar asta e o echipă slabă. Nu trebuie să ne luăm după meciul asta”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena. Patronul FCSB s-a arătat mai entuziasmat de succesul Universităţii în meciul cu Zorya: ”Sunt surprins de calificarea Craiovei. Îmi dau seama cât de mult contează antrenorii. Asta e calificarea lui Mirel Rădoi”.

Pentru calificarea în grupele Conference League, FCSB o va întâlni în play-off pe Viking, reprezentantă a Norvegiei. Turul se va juca la Bucureşti, pe 18 august, iar returul în Norvegia, o săptămână mai târziu. Dubla confruntare are o miză enormă: echipa care se califică în grupe va încasa aproape 3 milioane de euro!