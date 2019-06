Andy Murray a revenit în circuitul ATP după operaţia suferită la sold: „Sunt foarte norocos să pot juca tenis din nou“

În primul tur al turneului de la Queen's Club, Murray a făcut perehe cu spaniolul Feliciano Lopez, cei doi invingând, joi, 7-6 (5), 6-3, cuplul Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, cap de serie numarul 1,



Acesta a fost primul meci jucat de Murray după Australian Open şi după operaţia suferită la şold, la 29 ianuarie.



"A fost nemaipomenit, mi-a placut foarte mult. Am fost lent la început, dat mi-a fost mai bine pe masura ce jocul a continuat. Sunt foarte norocos sa pot juca tenis din nou. M-am simtit destul de relaxat la antrenamentul de azi, dar am început sa devin agitat când am intrat pe teren. Vrei sa ai fluturi în stomac si am avut azi", a declarat Murray, care a adaugat ca nu a simtit dureri în timpul meciului, informeaza Reuters.



În sferturi, Murray si Lopez vor da piept cu perechea învingatoarea din meciul dintre britanicii Daniel Evans si Ken Skupski si echipa Felix Auger-Aliassime/Alex de Minaur (Canada/Australia).



Fostul lider ATP va evolua la dublu si la Wimbledon, în echipa cu francezul Pierre Hugues-Herbert. Britanicul vrea sa joace si la dublu mixt la al treilea grand slam al anului, dar nu si-a gasit înca o partenera.

