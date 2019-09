ANALIZĂ Halep, tot mai fragilă sau tot mai relaxată? Ce spun cifrele despre retragerea Simonei de la Zhengzhou

Simona Halep a câştigat Wimbledon după un parcurs formidabil, însă acest succes uriaş a relaxat-o pe constănţeanca de 27 de ani care şi-a cam oprit „motoarele“ de atunci.

Inclusiv Martina Navratilova a sesizat că în cazul Simonei „foamea de succes“ a dispărut după triumful pe iarba londoneză. „Nu ştiu dacă eliminarea Simonei e cea mai mare surpriză de până acum la US Open. Am văzut deja multe episoade de acest gen din partea ei, chiar şi anul trecut la Wimbledon, după ce câştigase Roland Garros. Am ajuns la concluzia că are o problemă în a gestiona victoriile şi în a-şi păstra calmul după ce obţine un succes major. E o jucătoare admirabilă, o luptătoare a generaţiei ei, dar problema aceasta persistă, din păcate“, a spus, de curând, Navratilova.

Şi parcă în confirmarea spuselor acesteia a venit o decizie luată de „Simo“: românca s-a retras de la Zhengzhou Open, turneu Premier, unde era a doua favorită! Decizia lui Halep e cu atât mai surprinzătoare cu cât, eliminată în turul II de la US Open, ea urma să aibă zece zile de pauză, înainte de a reveni pe teren la Zhengzhou Open, competiţie care a debutat de ieri.

La câteva ore după ce a anunţat că nu va merge la Zhengzhou, constăţeanca a oferit şi o explicaţie pentru cei de la WTA: „Sunt dezamăgită că trebuie să mă retrag de la Zhengzhou Open. Aşteptam cu nerăbdare să joc pentru prima oară în acest oraş. Din nefericre, resimt nişte dureri la glezna stângă şi stafful medical m-a avertizat că ar fi mai bine să nu joc săptămâna viitoare. Le urez mult succes organizatorilor şi sper să fiu acolo la anul“.

Explicaţia dată de Simona e cel puţin bizară. Asta deoarece, nici înainte de ultimul meci jucat la US Open, cel cu Taylor Townsend, nici după această confruntare, românca nu s-a plâns de vreo durere sau de vreo accidentare! Şi atunci, vine o întrebare firească: cum de au apărut aceste dureri?

Rivalele ei joacă la foc automat

Dacă Halep nu va mai evolua la Zhengzhou Open, în schimb, acolo sunt înscrise în continuare nume mari precum Karolina Pliskova, Elina Svitolina şi Kiki Bertens. Şi, atenţie, toate cele trei au avut un parcurs mai lung la US Open 2019 comparativ cu „Simo“. Cehoaica s-a oprit abia în optimi, Svitolina a avansat până în semifinale, iar Bertens a prins turul III.

Se deconectează după Cincinnati

Faptul că Halep nu se grăbeşte să revină pe teren nu e chiar o noutate în ceea ce priveşte ultima parte a sezonului. De fapt, românca dă semne că se cam deconectează de la ritmul competiţional după „dubla“ Rogers Cup – Cincinnati. Aşa a fost în ultimii doi ani. În 2018, după ce a câştigat titlul la Rogers Cup şi a jucat finala la Cincinnati, „Simo“ a încheiat socotelile cu US Open în turul I. Iar apoi, accidentată, a jucat doar două meciuri până la finalul anului.

Acum, după triumful de la Wimbledon, Halep a jucat şi mai puţine partide faţă de stagiunea precedentă. Dacă în 2018, „dubla“ Rogers Cup – Cincinnati a însemnat zece meciuri dintre care nouă câştigate, de această dată, parcursul Simonei la cele două întreceri a însemnat un total de cinci meciuri! La care s-au adăugat cele două confruntări de la US Open. Per total, după Wimbledon, Halep a apărut de şapte ori pe teren în 59 de zile.

53 de meciuri are Simona Halep în acest sezon: 40 de victorii şi 13 înfrângeri.

Câte meciuri a jucat Halep în fiecare sezon începând din 2012

An Victorii Înfrângeri Total meciuri

2018 46 11 57

2017 47 17 64

2016 45 18 63

2015 49 17 66

2014 47 17 64

2013 53 17 70

2012 26 24 50

Câte meciuri au adunat rivalele Simonei din Top 5 în acest sezon

Nume Total meciuri

Naomi Osaka 40

Ashleigh Barty 57

Karolina Pliskova 58

Elina Svitolina 44

Calendarul lui Halep până la finalul sezonului *22-28 septembrie: Wuhan *30 septembrie - 6 octombrie: Beijing *27 octombrie - 3 noiembrie: Turneul Campioanelor, Shenzhen

