ANALIZĂ Cum afectează coronavirus lumea sportului la nivel global

Nu ajută nici faptul că Jocurile Olimpice sunt sub semnul întrebării, neştiindu-se dacă mai este vreo şansă să se dispute anul acesta sau dacă vor fi reprogramate pentru anul viitor. Iar pentru un pugilist care s-a anatrenat patru ani pentru marele vis, o recunoaştere olimpică, un eventual an în plus, mai ales în condiţii incerte, îl poate scoate din circuit.

Sportul, pus pe pauză la nivel global

Boxul nu este deloc singurul caz de acest gen, fiind preconizat ca orice sport să aibă parte de o reorganizare, un fel de „reset”, în funcţie de cât de mult va dura episodul global numit coronavirus. Până acum, ştim că toate marile campionate de fotbal s-au amânat, cele mai optimiste prevăd revenirea în luna aprilie, dar cele mai multe nu percep posibil acest lucru, până în mai. EURO 2020 a devenit EURO 2021, Jocurile Olimpice nu se vor mai disputa la data stabilită. Lumea sportului, aşa cum o ştiam noi, nu mai există.

Ce se întâmplă cu România?

În România, Liga I este amânată cel puţin până luna viitoare şi toate celelalte sporturi au intrat într-o pauză, de la tenis, până la handbal, volei sau baschet. Pauză care afectează îndeosebi fotbalul, multe cluburi din primul eşalon românesc avertizând că sunt în prag de colaps, în lipsa banilor proveniţi de la drepturile de televiziune a meciurilor.

„Sperăm ca sportul să-şi revină, până la mijlocul sau la finalul verii, dar nimeni nu ştie când se va întâmpla, de fapt, acest lucru”, mai spune BBC, care concluzionează „Vom învinge acest episod, trebuie să facem ceea ce ni se spune, pentru că există un viitor pentru această ţară, pentru sport şi pentru economie”, ceea ce se poate aplica la fel de bine şi în cazul României.