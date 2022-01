Americanii îşi laudă jucătoarele: Marele McEnroe le-a explicat succesul uriaş în Australia

La 28 de ani, Danielle Collins face turneul carierei, la Australian Open 2022!

Până la această competiţie, ea atinsese o singură dată semifinalele unui Grand Slam. Se întâmpla tot la Melbourne, în 2019. În rest, Collins are un sfert la French Open 2020, plus două prezenţe în turul III, la Wimbledon 2019 şi la US Open 2021.

Parcursul lui Collins la Australian Open 2022 a întregit doar rezultatele excelente obţinute de americance la această competiţie. Pentru că Madison Keys (51 WTA) a atins semifinalele, iar Jessica Pegula (21 WTA) a avansat până în sferturi.

Legendarul John McEnore (62 de ani), fost număr 1 mondial, cu şapte trofee de Grand Slam în palmares, a prefaţat finala feminină de la Australian Open 2022, dar a analizat şi rezultatele americancelor, la Melbourne. McEnore e acum expert Eurosport, postul care transmite Australian Open.

Ce a spus John McEnroe?

*Nu cunosc aceste jucătoare personal (n.r. - americancele care au impresionat la Australian Open 2022), dar le urmăresc şi le ţin pumnii, fiind din America. Îmi place mult felul în care Danielle Collins concurează. E o competitoare feroce şi se luptă la fel de tare ca orice jucătoare sau jucător din circuite. Mi-ar fi plăcut să ştiu ce le face pe americance să joace bine la Australian Open, un turneu pe care eu nu l-am câştigat niciodată.

*Trebuie să ai un anumit angajament, pentru că pandemia face adaptarea mai dificilă. Când ajungi aici (n.r. - în Australia) trebuie să te adaptezi condiţiilor. Multe dintre jucătoare vin aici de la temperaturi mici, de iarnă, după Crăciun şi Anul Nou.

*Poate că aceste jucătoare simt că sunt tratate cu mai mult respect la aceste turnee mari şi poate că jocul le e mai bun din acest motiv. Poate că vremea caldă le inspiră să joace mai bine. Nu am un răspuns foarte clar despre ce le-a făcut să joace atât de bine, în afară de terenurile care, în ultimii cinci ani, au părut să fie tot mai rapide. În general, americancele au succes pe suprafeţe hard mai rapide, fiindcă joacă mai des pe asemenea terenuri. Pe terenuri mai lente, de zgură, au avut probleme în trecut.