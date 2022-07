America se aliază cu nevaccinatul Djokovici: Senatorii dau de pământ cu politica lui Biden

Novak Djokovici a câştigat US Open de trei ori, în 2011, 2015 şi 2018

Exagerarea de orice fel, inclusiv când vorbim despre ceva benefic, se transformă într-o chestiune aberantă şi cu efecte adverse. Vaccinarea obligatorie demonstrează încă o dată acest lucru.

Când au ieşit pe piaţă, serurile împotriva virsului SARS-CoV-2 au avut o eficienţă ridicată împotriva îmbolnăvirii. „Este clar că vaccinul care a fost, într-adevăr, în primul an de utilizare, eficient, a oprit transmiterea, viaţa a reintrat în normal. Deci există nişte câştiguri mari, evidente ale vaccinării“, spunea, de curând, Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii. Ulterior însă, pe măsură ce virusul a suferit mutaţii, vaccinurile pentru COVID-19 au devenit din ce în ce mai ineficiente, în ceea ce priveşte răspândirea virusului, oferind protecţie doar în faţa formelor grave ale bolii.

Având în vedere această situaţie, demonstrată de explozia de cazuri la nivel mondial, atât în rândul vaccinaţilor, cât şi în rândul nevaccinaţilor, foarte multe ţări au renunţat, între timp, la certificatul verde. De fapt, la nivel global, în cele mai multe locuri, restricţiile pandemice s-au transformat în recomandări. Chiar şi acum însă, sunt ţări, ce-i drept tot mai puţine, care insistă asupra certificatului de vaccinare. În fruntea listei se află Statele Unite ale Americii, de unde provin companiile Pfizer şi Moderna, producătoare de vaccin anti-COVID. SUA au renunţat la certificatul de vaccinare pentru cei care deţin paşaport american, însă solicită documentul pentru străinii care vor să păşească pe teritoriul ţării. Ceea ce înseamnă că, luna viitoare, când se va juca US Open (29 august – 11 septembrie), ne vom confrunta cu o situaţie bizară: nevaccinaţii americani se vor afla pe teren, în timp ce nevaccinaţii străini vor fi în faţa televizoarelor!

O asemenea situaţie ilogică, mai ales în contextul în care vaccinul nu mai are un efect asupra răspândirii virusului, a declanşat un val de critici în Statele Unite. Primul care a vorbit despre acest subiect a fost legendarul John McEnroe - foto (63 de ani), fost lider ATP, cu şapte trofee de Grand Slam la simplu, în palmares. McEnroe a cerut schimbarea regulamentului, imediat după ce Novak Djokovici (35 de ani, 7 ATP), cel mai cunoscut nevaccinat din lumea tenisului, a câştigat Wimbledon 2022. Acum, McEnroe a vorbit, din nou, despre acest subiect în presa americană: „Trebuie să remediem această problemă. Djokovici trebuie să joace la US Open! Vă rog, cineva să găsească o modalitate de a-i permite să participe, pentru că avem nevoie de acest campion incredibil acolo“.

Şi politicienii pun presiune pe Biden

Senatorul Ron Johnson (foto) a fost cel mai vehement într-o postare pe Twitter. „E o prostie ce facem! A observat cineva că vaccinurile NU împiedică infectarea şi transmisia? În această situaţie, obligativitatea vaccinării devine o chestiune idioată, fără sens şi dăunătoare. Să-l interzici pe Djokovici la US Open e, de asemenea, o decizie stupidă“, a scris Johnson.

La fel de dur a fost şi senatorul Drew Springer, într-o altă postare: „Biden îl interzice pe Djokovici să vină în SUA şi să joace la US Open, dar, în acelaşi timp, milioane de imigranţi nevaccinaţi trec graniţele, în mod ilegal, şi intră în SUA. Hey, Joe, în contextul acesta, ce mai contează un nevaccinat în plus? Lasă-l pe Djokovici să joace la US Open“.

Senatorul Rand Paul (foto) a comentat situaţia, amintind că Djokovici, nevaccinat, a fost lăsat să joace la All-England Club: „Felicitări celor de la Wimbledon care au adoptat o poziţie fermă, de libertate medicală, în ceea ce îl priveşte pe campionul Novak Djokovici. Ruşine politicii lipsite de argumente ştiinţifice care le interzice oamenilor care au dobândit deja imunitate naturală să intre în SUA“.

În fine, fostul politician, Richard Grenell, ambasador al Statelor Unite în Germania în mandatul preşedintelui Donald Trump, a criticat, la rândul său, iminenta excludere a lui Djokovici de la Flushing Meadows: „US Open se face de râs! Lăsaţi-l pe Djokovici să vină aici. Turneul e devalorizat, când unul dintre cei mai buni jucători ai planetei e exclus în acest fel“.