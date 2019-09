Adrian Socaciu vrea să aducă în România Universiada de vara. Ţara noastră a fost gazdă a competiţiei în anul 1981

„În anul 2018, atunci când am desfăşurat Forumul Sportului Românesc, am tras un semnal de alarmă că sportul românesc se află în moarte clinică şi că este nevoie de un consens naţional în acest domeniu. Am propus strategii şi soluţii pentru revitalizarea sportului românesc, însă, cu toate că am reuşit să atrag printre cele mai importante voci sportive, succesul a fost limitat. Acest lucru m-a ambiţionat şi mai mult şi m-a făcut să-mi depun candidatura pentru un post în comitetul executiv FISU, de unde pot să ajut şi mai mult sportul românesc şi nu numai. Mulţumesc tuturor pentru sprijin şi încredere”, a precizat Socaciu.

Marea dorinţă a lui Adrian Socaciu (foto) este să aducă în România Universiada de vara, principalul eveniment sportiv al Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar (FISU). Ţara noastră a fost gazdă a competiţiei în anul 1981 şi a ratat o mare şansă să fie din nou gazdă în 2021.

„Universiada de vară este un proiect de ţară sau aşa ar trebui să fie. Amploarea este una deosebită pentru că este al doilea eveniment sportiv mondial, după Jocurile Olimpice, care reuneşte aproximativ 9.000 de sportivi studenţi din peste 100 de ţări şi cuprinde 15 discipline sportive. În 2015 am încercat să aduc Universiada de vară din 2021 în România. Din păcate, oportunitatea apărută nu s-a fructificat şi ţara noastră a pierdut o mare şansă. În continuare cred că România are nevoie de un astfel de proiect pentru că ne dorim o Românie a campionilor, care să arate şi să trezească campionul din noi. Cred că prin alegerea mea în structurile FISU voi avea mai multe pârghii ca acest vis să devină realitate”, a mai precizat preşedintele ISR, care îşi propune să aibă „un mandat ambiţios în cadrul FISU, cu obiective clare şi măsurabile, care să schimbe percepţia publică că Universiada este sora mai mică a Olimpiadei”.

Adrian Socaciu activează în domeniul sportului de 10 ani, ani în care a reuşit să construiască şi să dezvolte Institutul Sportiv Român (ISR). De asemenea, Adrian a practicat volei la nivel profesionist, fiind vicecampion Naţional. Candidatura pentru un post în comitetul executiv FISU este susţinută de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar din România, Ministerul Educatiei Nationale si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

Federaţia Internaţională a Sportului Universitar, cu sediul în Lausanne, Elveţia, este singurul organism de conducere recunoscut pentru sportul universitar internaţional, care numara 174 de tari membre. De la fondarea sa în 1949, FISU a fost motorul-cheie în extinderea rolului şi a acoperirii sportului universitar la nivel mondial. Una dintre principalele responsabilităţi FISU este supravegherea Universidelor de vară şi de iarnă, precum şi a Campionatelor Mondiale Universitare. Universiadele sunt evenimente sportive şi culturale internaţionale care sunt organizate la fiecare doi ani într-un oraş diferit. Aceste competiţii atrag câteva mii de sportivi studenţi, ceea ce le face cele mai mari două competiţii universitare multi-sport din lume.

