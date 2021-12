Adio, dar rămân cu tine! Mari sportivi s-au retras în acest an, dar au de gând să rămână angrenaţi în sport

„Nu vă faceţi griji, chiar dacă nu o să mai îmbrac costumul de scrimă în competiţiile oficiale... nu plec nicăieri. O să mai auziţi de Brânzica şi de trăsnăile ei”, a transmis Ana-Maria Popescu (37 de ani) după ce a decis să renunţe la competiţii la începutul lunii decembrie. Anii intenşi de antrenamente, cantonamentele lungi, concursurile stresante, bucuriile şi deziluziile, pe scurt, viaţa de sportiv nu poate ţine la nesfârşit. Uzura fizică şi psihică este inevitabilă. „Tot timpul ai senzaţia că eşti pregătit şi pentru astfel de momente. S-a încheiat acest capitol, nu o să dispar, nu plec, nu emigrez, rămân aici în zonă, dar e greu. Mi-am asumat această decizie, a fost foarte bine cântărită, nu există şanse să mă răzgândesc sau să mă întorc, deşi am glumit mai devreme că am spus că revin asupra deciziei. Voi vedea ce se întâmplă pe mai departe. Cu siguranţă o să vină vremurile când o să-mi fie dor până şi de ofiţerii antidoping care mă trezeau la 6 dimineaţa ca să dau o probă”, a adăugat Popescu. Fosta spadasină are uşile deschise, doar de ea depinzând dacă se îndreaptă spre un job de birou sau nu. „Te aşteptăm alături de noi în Echipa Team Romania, de partea cealaltă, să ajutăm sportivii să obţină performanţe”, a lansat propunerea Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. „Ana este un sportiv imens. Întăresc propunerea de a intra în echipa COSR şi vom negocia pentru transferul acesta”, a adăugat George Boroi.

Tot la finalul anului, şi Horia Tecău (36 de ani) îşi anunţa retragerea din activitate, chiar dacă a promis că va mai ajuta pentru câteva meciuri echipa de Cupa Davis a României. „Simt că pot să mai joc, încă sunt într-o formă bună, la un nivel înalt. Deci nu este o decizie luată dintr-o accidentare, o cădere din clasament sau o neplăcere de a juca tenis. De aceea mă şi simt foarte împăcat cu această hotărâre pentru că o fac în termenii mei. Bineînţeles că viaţa personală este în acest moment pe primul loc. Am fost plecat mult timp, mulţi ani i-am dedicat tenisului şi simt nevoia să fac o pauză”, a precizat emoţionat Tecău. Oricând ar decide să se implice ca oficial în tenis, i s-a promis sprijin total. „Ne gândim să-i oferim lui Horia un post în cadrul federaţiei noastre. Este un om care a acumulat foarte multă experienţă în tenis, un om bine pregătit, şi cred că ar putea ocupa uşor postul de căpitan-nejucător al echipei de Cupa Davis, cum, la fel de bine, poate fi şi antrenor federal. Poate peste un an şi-ar dori să candideze la funcţia de preşedinte al FR de Tenis. Indiferent de poziţia pe care ar ocupa-o în federaţie, noi avem nevoie de el. Eu sunt convins că Horia va rămâne în lumea tenisului”, a declarat George Cosac, vicepreşedintele Federaţiei Române de Tenis.

„Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, alegerea de a fi cel mai bun pentru tine şi în sufletul tău. Asta am învăţat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică. Am decis să închei acest capitol frumos din viaţa mea. Mă simt împăcată şi mulţumită cu alegerea pe care am făcut-o! Este timpul pentru o viaţă normală şi un pic mai liniştită”, a fost mesajul de adio al Larisei Iordache (25 de ani), care va începe un nou capitol în viaţa ei în 2022.

Marian Drăgulescu, 18 medalii de aur

Marian Drăgulescu este un alt mare sportiv care s-a retras în acest an şi care va deveni antrenor de gimnastică pentru CSA Steaua. În vârstă de 41 de ani, Drăgulescu a obţinut de-a lungul carierei 31 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene, dintre care 18 sunt de aur. Şi ministrul Sportului a spus „la revedere“ ciclismului în 2021. Eduard Novak (45 de ani) este singurul campion paralimpic din istoria României, la Jocurile Paralimpice câştigând o medalie de aur şi trei de argint.

Ana-Maria Popescu, vicecampioană olimpică

La 37 de ani, bucureşteanca are un palmares impresionant. Spadasina a câştigat 3 medalii olimpice, 6 mondiale şi 11 europene, cu 9 medalii de aur în total, plus 37 de Cupe Mondiale. Ana-Maria Popescu a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.

Horia Tecău, triplu câştigător de Grand Slam

Horia Tecău a fost numărul 2 mondial la dublu, a câştigat 38 de trofee, dintre care trei de Grand Slam, Wimbledon (2015), US Open (2017), în echipă cu Jean-Julien Rojer, şi Australian Open (2012) la dublu-mixt, cu Bethanie Mattek-Sands. Tot cu Rojer, el a cucerit trofeul la Turneul Campionilor (2015), iar cu Florin Mergea a obţinut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio (2016).

Larisa Iordache, peste 30 de medalii

Larisa Iordache are în palmares peste 30 de medalii la competiţiile internaţionale, printre care se numără şi bronzul obţinut la Jocurile Olimpice de la Londra (2012). Bucureşteanca a câştigat de şapte ori aurul european (de două ori cu echipa, în rest, la sol şi la bârnă) şi de două ori argintul mondial (la individual compus şi la sol), adunând şi 12 titluri de Cupă Mondială.