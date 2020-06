A uimit la primul meci după pandemie: „Vedeţi vreo asemănare cu Freddy Mercury sau 'El Chapo'?“

De la 1 iunie, snookerul a revenit cu meciuri din Championship League, însă Ronnie O'Sullivan, în vârstă de 44 de ani, a evoluat abia vineri. Dincolo de faptul că „Racheta“ a pornit ca din tun, câştigând cu 3-0 toate cele trei meciuri disputate, cvintuplul campion mondial a devenit un subiect fierbinte pe reţelele de socializare, după ce s-a afişat în arenă cu mustaţă. Meciurile s-au desfăşurat cu tribune goale, iar englezul a declarat că s-a simţit sufocat în „bula“ sa: „Dacă aşa vor arăta toate turneele, nu ştiu dacă aş rezista“.

BBC, televiziunea care, în mod tradiţional, asigură prodiucţia transmisiunilor tv de la Campionatul Mondial de snooker, a scris într-unul dintre articolele sale: „Vedeţi vreo asemănare între Freddie Mercury (n.r. - regretatul lider al trupei Queen), Ronnie O'Sullivan şi 'El Chapo' (n.r.- lider al unui cartel mexican)?“.

Un fan a concluzionat cum ar trebui să se prezinte acum cel mai popular jucător de snooker: „Sunt Ronnie O'Sullivan. Am suferit un accident şi m-am trezit în 1973“.

"My name is Ronnie O'Sullivan. I had an accident and I woke up in 1973 ..." pic.twitter.com/LBV8ohmYPx