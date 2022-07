A slăbit 6 kilograme într-un meci. La testul doping, a băut 30 de litri de apă!

După meci, Hulk a fost nevoit să meargă la testele antidoping, unde a întâmpinat alte probleme. El a povestit prin ce a trecut şi susţine că ar fi băut 30 de litri de apă la testele antidoping, din cauza deshidratării. ”De când sunt la Atletico Mineiro n-am fost atât de deshidratat. Am pierdut 6 kilograme, a fost foarte obositor, epuizant. Am început meciul cu 97 de kg şi l-am terminat cu 91. La testele antidoping m-am prăbuşit. Am stat acolo 4 ore. Am băut 30 de litri de apă. Dar am avut şi probleme, nu reuşeam să urinez. Până la urmă s-a rezolvat. În final, tot ce voiam era doar să plec acasă”, a spus Hulk, potrivit Marca.

După patru ore de chin, atacantul brazilian a putut pleca, însă a ratat avionul echipei şi a fost nevoit să se întoarcă pe cont propriu..